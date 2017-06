Justice League, ci sarà anche Robin Wright

Di Federico Boni giovedì 8 giugno 2017

Robin Wright sarà il Generale Antiope anche nella Justice League.

Justice League: Zack Snyder abbandona per un lutto in famiglia, Joss Whedon terminerà il film Zack Snyder abbandona "Justice League" dopo un tragico lutto per stare vicino alla sua famiglia . Incassati 254,350,709 dollari in tutto il mondo in poco più di un weekend, Wonder Woman sarà ovviamente presente anche nella Justice League diretta da Zack Snyder, in uscita al cinema il 17 novembre prossimo.

Tra i volti presenti, è conferma di oggi, anche quello di Robin Wright nei panni del Generale Antiope, così come ci sarà Connie Nielsen negli abiti della Regina Ippolita, mamma di Diana Prince. Facile immaginare dei flashback legati al personaggio di Wonder Woman, vista la fine di Antiope nel film di Patty Jenkins.

Ad annunciare la presenza delle due donne le dirette interessate, intervistate dal Los Angeles Time.

'Io e Robin abbiamo girato anche qualche scena per Justice League. Non possiamo dire molto, ma spaccheranno'.

Parole della Nielsen, con Robin che ha poi aggiunto: 'Si scoprirà qualcosa di più sulla storia delle Amazzoni'. Finito di montare da Joss Whedon, Justice League vedrà quindi in sala Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, Robin Wright e JK Simmons.

Fonte: CBR