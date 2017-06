Al cinema dall'8 giugno: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 8 giugno 2017

Arrivano in sala "La Mummia" con Tom Cruise, "Quando un padre" con Gerard Butler e "Sognare è vivere" debutto alla regia di Natalie Portman.

- La Mummia (USA 2017 - Azione / Avventura - Durata 107 minuti) di Alex Kurtzman con Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance. Trama: Anche se sepolta al sicuro in una profonda cripta sotterranea nel bel mezzo del deserto, un'antica regina, un tempo vittima di una crudele ingiustizia, si risveglia nella nostra epoca colma di un rancore accumulato nei secoli che sfugge all'umana comprensione. La storia della Mummia abbraccia il mondo intero, dalle sconfinate sabbie del Medio Oriente ai labirinti nascosti nel sottosuolo della Londra contemporanea. TRAILER ITALIANO

La mummia: recensione del film con Tom Cruise Tom Cruise, Sofia Boutella e Russell Crowe protagonisti del primo tassello del progetto Dark Universe. Leggete la nostra recensione de La mummia

- Sognare è vivere (USA 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 95 minuti) di Natalie Portman con Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler, Makram Khoury, Shira Haas, Neta Riskin, Henry David. Trama: Il film è basato sui ricordi di Amos Oz, scrittore e giornalista israeliano cresciuto a Gerusalemme negli anni precedenti alla nascita dello Stato di Israele con i suoi genitori: il padre Arieh, studioso e intellettuale e la madre Fania sognatrice e poetica. TRAILER ITALIANO

- Quando un padre (Canada / USA 2017 - Drammatico - Durata 108 minuti) di Mark Williams con Gerard Butler, Willem Dafoe, Gretchen Mol, Alison Brie, Alfred Molina, Dustin Milligan, Kathleen Munroe, Max Jenkins. Trama: Uno spietato "cacciatore di teste" di un'azienda ha lavorato per anni 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente. TRAILER ITALIANO

- Due uomini, quattro Donne e una mucca depressa (Italia 2017 - Commedia - Durata 95 minuti) di Anna Di Francisca con Predrag 'Miki' Manojlovic, Maribel Verdú, Ana Caterina Morariu, Serena Grandi, Neri Marcorè. Trama: Sullo sfondo di una allegra provincia spagnola Edoardo (Miki Manojlovic), compositore in crisi affettiva e creativa, si prende un periodo sabbatico e incontra uno sgangherato coro polifonico, del quale fanno parte quattro donne che cambieranno la sua vita...ma anche la loro. TRAILER UFFICIALE

- Maria per Roma (Italia 2017 - Commedia - Durata 93 minuti) di Karen Di Porto con Karen Di Porto, Andrea Planamente, Bruno Pavoncello, Mia Benedetta, Daniela Virgilio, Cyro Rossi, Diego Buongiorno. TRAILER UFFICIALE

- Sieranevada (Francia / Romania / Bosnia-Herzegovina 2017 - Drammatico - Durata 173 minuti) di Cristi Puiu con Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache, Dana Dogaru, Sorin Medeleni, Ana Ciontea, Mirela Apostu, Eugenia Bosânceanu. Trama: In un appartamento di Bucarest, tre giorni dopo l'attentato contro Charlie Hebdo e quaranta dopo la morte del padre, Lary trascorre la domenica con tutta la famiglia, riunita per commemorare il defunto. Non tutto, però, va come previsto: tra segreti e bugie, costumi di carnevale sbagliati e nostalgie del regime, sbornie da smaltire e complotti da sventare, Lary si vedrà costretto ad affrontare le proprie paure, a riconsiderare il proprio posto all'interno della famiglia e a dire la sua parte di verità. TRAILER ITALIANO

Sieranevada: recensione del film di Cristi Puiu Primo film in Concorso quest'anno, Sieranevada del rumeno Cristi Puiu apre le danze tra i film candidati alla Palma d'Oro di quest'anno

- Teen Star Academy (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Cristian Scardigno con John Savage, Blanca Blanco, Bret Roberts, Youma Diakite, Adriana Volpe. Trama: Presso la Teen Star Academy si svolgono le audizioni per i nuovi corsi della scuola da dove usciranno provetti artisti e future Star della Musica, Danza, Canto e Moda. Varie storie di amicizia e sentimento si intrecceranno anche fuori della Scuola in una spiaggia dove è stato allestito uno spazio per libere esibizioni artistiche. TRAILER UFFICIALE

- Un appuntamento per la sposa (Israele 2017 - Commedia - Durata 11o minuti) di Rama Burshtein con Noa Koller, Oz Zehavi, Amos Tamam, Ronny Merhavi. Trama: Michal ha 32 anni. Dodici anni fa ha abbracciato la fede in Dio e ora sta per sposarsi. Un mese prima del grande evento, durante i preparativi del matrimonio, il futuro sposo le confessa di non essere innamorato di lei. Michal è sconvolta, ma non vuole per nessun motivo tornare alla vita da single, piena di appuntamenti e delusioni. Anzi, vede tutto ciò un’opportunità di cambiamento e crede che sarà aiutata da Dio che è buono e dolce. Ha un mese per mettere alla prova la sua fede e realizzare il suo sogno: trovare un nuovo marito. TRAILER ITALIANO

- Nessuno ci può giudicare (Italia 2017 - Documentario - Durata 60 minuti) di Steve Della Casa. Trama: A partire da un genere cinematografico divenuto di culto, il "musicarello", il film traccia uno spaccato di un momento irripetibile della storia d’Italia, la decade a cavallo tra la fine degli anni ’50 e le prime avvisaglie dei movimenti di contestazione e rivoluzione del ’68. Dieci anni in cui l’Italia diventò da un paese in bianco e nero, un paese a colori. TRAILER UFFICIALE