Ciak D'Oro 2017, tutti i vincitori: trionfa Indivisibili, La pazza gioia miglior film

Di Mr. Odo giovedì 8 giugno 2017

Ciak D'Oro 2017: Indivisibili di Edoardo De Angelis si porta a casa otto premi. Il miglior film è La pazza gioia.

Sono stati annunciati i vincitori dei Ciak D'Oro 2017, il premi ideati dall'omonima rivista di cinema diretta da Piera Detassis, assegnati dai lettori (miglior film, migliore attore e migliore attrice protagonista e miglior regia) e dalla giuria professionale alle migliori opere, maestranze e attori dell'anno (film usciti tra il primo maggio 2016 e il 30 aprile 2017).

L'opera che ha ottenuto più riconoscimenti è Indivisibili di Edoardo De Angelis, che si porta a casa 8 Ciak D'Oro (Migliore sceneggiatura, Miglior fotografia, Miglior scenografia, Migliori costumi, Migliore colonna sonora, Miglior sonoro in presa diretta, Miglior manifesto e Colpo di Fulmine alle gemelle Marianna e Angela Fontana). Bene anche La pazza gioia di Paolo Virzì, che ha ricevuto tre premi, quello più premio più prestigioso come il miglior film, quello per la migliore attrice dell'anno, Micaela Ramazzotti, e quello per il miglior montaggio, La tenerezza di Gianni Amelio che trionfa nella categoria Miglior Regia e in quella per il Migliore attore protagonista (Renato Carpentieri) e Fiore, che festeggia le targhe Ciak - Alice Giovani, Ciak D'Oro Bello & Invisibile e Ciak D'Oro rivelazione dell'anno.



Ciak D'Oro 2017, tutti i vincitori

Indivisibili

Giorgio Aureli per Studio 360

CIAK D’ORO BELLO&INVISIBILE

Fiore di Claudio Giovannesi

CIAK D'ORO MIGLIOR SONORO IN PRESA DIRETTA

Valentino Gianni (AITS), Fabio Conca (AITS)

Indivisibili

CIAK D'ORO MIGLIORE SCENOGRAFIA

Carmine Guarino

Indivisibili

CIAK D'ORO MIGLIORE COLONNA SONORA

Enzo Avitabile

Indivisibili

CIAK D’ORO MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Negramaro

Lo sai da qui nel film Non è un paese per giovani, scritta da Giuliano Sangiorgi e contenuta nell'album La rivoluzione sta arrivando.

CIAK D'ORO MIGLIOR MONTAGGIO

Cecilia Zanuso

La Pazza Gioia

CIAK D'ORO MIGLIOR FOTOGRAFIA

Ferran Paredes Rubio

Indivisibili

CIAK D'ORO MIGLIORE SCENEGGIATURA

Nicola Guaglianone, Barbara Petronio, Edoardo De Angelis

Indivisibili

CIAK D'ORO MIGLIORI COSTUMI

Massimo Cantini Parrini

Indivisibili

CIAK D’ORO COLPO DI FULMINE

Angela e Marianna Fontana

Indivisibili

CIAK ALICE/GIOVANI

Fiore di Claudio Giovannesi

CIAK D’ORO RIVELAZIONE DELL’ANNO

Daphne Scoccia

Fiore

CIAK D'ORO MIGLIOR PRODUTTORE

Claudio Bonivento

Il permesso - 48 ore fuori

CIAK D'ORO MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Luca Marinelli

Slam - Tutto per una ragazza e Lasciati andare

CIAK D'ORO MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Jasmine Trinca

Slam - Tutto per una ragazza

CIAK D'ORO MIGLIORE OPERA PRIMA

La ragazza del mondo

Marco Danieli

CIAK D’ORO COPPIA DELL’ANNO

Michele Riondino, Sara Serraiocco

La ragazza del mondo

CIAK D’ORO MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Micaela Ramazzotti

La Pazza Gioia

CIAK D'ORO MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Renato Carpentieri

La tenerezza

CIAK D'ORO MIGLIOR REGIA

Gianni Amelio

La tenerezza

CIAK D'ORO MIGLIOR FILM

La pazza gioia di Paolo Virzì

PREMI SPECIALI

CIAK D’ORO SPECIALE SERIAL MOVIE

Silvio Orlando

The young Pope

SUPERCIAK D’ORO

Ficarra e Picone