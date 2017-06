Stasera in tv: "Le Confessioni" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 9 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Le confessioni", film drammatico del 2016 diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino e Lambert Wilson.





Cast e personaggi

Toni Servillo: Roberto Salus

Connie Nielsen: Claire Seth

Johan Heldenbergh: Michael Wintzl

Daniel Auteuil: Daniel Roché

Moritz Bleibtreu: Mark Klein

Pierfrancesco Favino: ministro italiano

Marie-Josée Croze: ministro canadese

Richard Sammel: ministro tedesco

Stéphane Freiss: ministro francese

Togo Igawa: ministro giapponese

Andy de la Tour: ministro inglese

John Keogh: ministro statunitense

Aleksej Gus'kov: ministro russo

Lambert Wilson: amante di Daniel Roché

Giulia Andò: Caterina

Julian Ovenden: Matthew Price

Jeff Burrell: agente

Ernesto D'Argenio: Ciro





Trama e recensione

Siamo in Germania, in un albergo di lusso dove sta per riunirsi un G8 dei ministri

dell’economia pronto ad adottare una manovra segreta che avrà conseguenzemolto pesanti per alcuni paesi. Con gli uomini di governo, ci sono anche il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Daniel Roché, e tre ospiti: una celebre scrittrice di libri per bambini, una rock star e un monaco italiano, Roberto Salus. Accade però un fatto tragico e inatteso e la riunione deve essere sospesa. In un clima di dubbio e di paura, i ministri e il monaco ingaggiano una sfida sempre più serrata intorno al segreto. I ministri sospettano infatti che Salus, attraverso la confessione di uno di loro, sia riuscito a sapere della terribile manovra che stanno per varare, e lo sollecitano in tutti i modi a dire quello che sa. Ma le cose non vanno così lisce: mentre il monaco, un uomo paradossale e spiazzante, per molti aspetti inafferrabile, si fa custode inamovibile del segreto della confessione, gli uomini di potere, assaliti da rimorsi e incertezze, iniziano a vacillare...

Note di regia

Nel film ho cercato una totale adesione al vero, coniugata al misterioso incedere del monaco, un uomo che non si sa da dove venga e dove vada. A partire dalla scelta del luogo in cui abbiamo girato, un albergo a Heilingendamm, in Germania, ho cercato un realismo che potesse dar conto dell’aspetto intimo e sfuggente del potere. Ho cercato un luogo dove esterno e interno si confondessero. Un luogo che, suo malgrado, fosse di suspense, dove potesse accadere qualcosa di moralmente rilevante. Il segreto e la sua custodia sono gli elementi cardine del potere. Un potere che si isola, che non comunica, è necessariamente metafisico, lo è suo malgrado. Di fatto, nel film si scontrano due idee del segreto, quella ineffabile e arbitraria del potere economico, e quella che, attraverso il segreto, difende il diritto a una umana difesa della propria libertà, di un proprio spazio in cui essere liberi da tutti: lo spazio della coscienza. In questo senso la confessione è un istituto della Chiesa molto prezioso, perché protegge la dignità della persona, la sua inviolabilità. Nonostante questo, il cristianesimo è una delle religioni che non fanno perno sul segreto. “Io ho parlato chiaramente al mondo, dice Gesù, non ho mai parlato di nascosto, ma sempre in pubblico, in mezzo alla gente”. Un grande insegnamento. [Roberto Andò]





La colonna sonora



Le musiche originali sono di Nicola Piovani , compositore premio Oscar per le musiche del film La vita è bella.

La colonna sonora include il brano "Take a Walk on the Wild Side" di Lou Reed.