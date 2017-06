Arma Letale: il cast riunito per il 30° anniversario (video)

Di Pietro Ferraro venerdì 9 giugno 2017

Mel Gibson, Danny Glover e Rene Russo in una reunion per celebrare i 30 anni del primo memorabile "Arma Letale".

Il 1987 è stato un grande anno per alcuni classici, ma quando si tratta di commedie d'azione, nulla batte l'originale Arma Letale che ha definito il genere "buddy-cop" e ha lanciato una nuova ondata di film simili. Ci sono stati tre sequel e un adattamento televisivo, ma niente batte la prima volta di Mel Gibson e Danny Glover poliziotti a Los Angeles. Ora la coppia, insieme alla futura co-protagonista Rene Russo, sono stati ospiti a Good Morning America per celebrare il 30° anniversario del film.

Questa reunion per Arma Letale segna la prima volta che Mel Gibson, Danny Glover e Rene Russo condividono lo schermo da quando hanno girato nel 1988 le scene finali di Arma Letale 4. Quel sequel finale ha segnato la fine di un'era, anche se non è mai stato annunciato come capitolo finale del franchise. Mel Gibson ha spiegato che il fatto che i tre non si vedano da quasi vent'anni, non è perché hanno avuto dei disaccordi o non si vogliano bene.

Penso che ci fosse un grande amore tra di noi e quando li vedo, ho sempre la stessa sensazione...è come rivedere un amore adolescenziale o qualcosa del genere.

Danny Glover concorda, esprimendo lo stesso tipo di affetto per i suo colleghi che hanno contribuito a definire il cinema d'azione degli anni '80. Il primo film uscito a marzo del 1987 ha certamente superato la prova del tempo come altri classici del genere.

Danny Glover parla di uan sintonia con Gibson in crescendo per quello che si puà definire un evergreen del cinema d'azione.

Penso che ognuno possa dire quello che vuole sui film, ma credo che la nostra sintonia sia andata migliorando con il trascorrere del tempo.

Sono passati più di 30 anni da quando Danny Glover ha pronunciato la sua battuta più popolare: "Sono troppo vecchio per queste stronzate!", e l'attore ammette che per tutto il resto della sua carriera non è mai stato in grado di sottrarsi a quel momento del film.

Non posso incontrare nessuno senza che qualcuno mi chieda: ti prego dimmela, dimmi: "Sto diventando troppo vecchio per questo".

Rene Russo era ospite per il trentesimo compleanno di Arma Letale, anche se i fan sanno che la sua Lorna Cole non compare fino ad Arma letale 3 del 1992, dando al tormentato poliziotto Martin Riggs di Mel Gibson un vero interesse amoroso. La Russo dice che il momento in cui mette a confronto le cicatrici con Mel Gibson è una delle sue scene preferite.

E' la mia scena preferita in assoluto, e non solo per questo baciatore pazzesco.

La Russo ha detto questa frase guardando Mel Gibson che ha risposto con uno sfacciato "Lo so!". Da anni si è parlato di un Arma Letale 5, ma tutte la speranze sono andate quando la serie televisiva Lethal Weapon ha debuttato il 21 settembre 2016. Il cast dice che che non si farà mai un Arma Letale 5, ma Mel Gibson non è mai stato contrario all'idea.

Si poteva giocare sul fatto che non fossero più agili come un tempo. Penso che sarebbe stato divertente.

Arma Letale come il buon vino migliora invecchiando e il mix di humour, azione e violenza era assolutamente perfetto come lo era il terzo film più sornione e autoironico che ha chiuso la serie dignitosamente. Personalmente non amo la serie tv Lethal Weapon, mentre ho apprezzato molto quella di Rush Hour, ma è indubbio che Arma Letale va inserito in una lista ideale dei migliori action polizieschi di sempre insieme a cult come Trappola di cristallo, 48 ore e Beverly Hills Cop.