The Blob: primo poster ufficiale del remake con Samuel L. Jackson

Di Pietro Ferraro venerdì 9 giugno 2017

The Blob: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake fanatscientifico di Simon West.

Arclight Films ha reso disponibile un primo poster promozionale del nuovo remake The Blob, una locandina che ricorda un'altro franchise fanta-horror. Si è parlato per lungo tempo di un remake di Fluido mortale (The Blob) e questo primo poster rende il progetto più consistente. Un altro "update" della produzione ha recentemente aggiunto Halle Berry al cast di questo nuovo rifacimento diretto da Simon West (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider), ma in questo poster il nome dell'attrice non compare.

La locandina con titolo su sfondo nero è molto spartana, ma quello che si nota subito e che in basso appare la parte superiore di quello che presumibilmente è il meteorite che contiene il "blob" alieno, che è verde fosforescente e non "rosa" come nell'originale e nel remake anni '80. il fluido alieno si intravede da alcune crepe che fanno somigliare la locandina a quella del classico "Alien".

Il remake The Blob viene descritto come una "rivisitazione terrificante" del classico di fantascienza del 1958 interpretato da Steve McQueen. La trama parla di un gruppo di minatori che scoprono qualcosa di strano durante i loro scavi, scatenando involontariamente una terrificante creatura che va oltre ogni immaginazione. Ora i cittadini locali devono salvare il mondo dal Blob alieno prima che distrugga ogni cosa.

Hollywood recentemente sembra aver in parte riscoperto la magia e l'efficacia degli effetti pratici dopo un periodo di utilizzo selvaggio di CG, ma a quanto pare Simon West sembra voler puntare tutto sugli effetti visivi realizzati al computer, almeno è quanto si evince da una sua recente dichiarazione.

Con la moderna CG possiamo realizzare pienamente le potenzialità di The Blob. Il mondo che stiamo andando a creare sarà totalmente credibile, immersivo ed emotivamente soddisfacente. E' eccitante poter introdurre un'icona duratura ad un pubblico più vasto e ad una nuova generazione di fan.

Ricordiamo che il classico del 1958 ha fruito di un sequel nel 1972 dal titolo Beware! The Blob, diretto da Larry Hagman (lo J.R. Ewing delal serie tv "Dallas") e di un remake anni '80 intitolato Blob - Il fluido che uccide diretto da Chuck Russell (Nightmare 3) che nonostante fosse un ottimo film dagli effetti speciali davvero notevoli si rivelò un clamoroso flop al box-office.

