Stasera in tv: "The Gunman" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 9 giugno 2017

Rai 2 stasera propone "The Gunman", thriller d'azione del 2015 diretto da Pierre Morel (io vi troverò) e interpretato da Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem e Jasmine Trinca.





Cast e personaggi

Sean Penn: Jim Terrier

Idris Elba: DuPont

Ray Winstone: Stanley

Javier Bardem: Felix

Mark Rylance: Cox

Jasmine Trinca: Annie

Peter Franzén: Reiniger

Daniel Adegboyega: Bryson

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: Jim Terrier

Roberto Draghetti: DuPont

Francesco Pannofino: Stanley

Roberto Pedicini: Felix

Antonio Sanna: Cox

Francesco De Francesco: Reiniger

Roberto Fidecaro: Bryson





Trama e recensione

Jim Terrier (Sean Penn) ha un passato discutibile: forte di un addestramento speciale, ha operato in diverse zone pericolose come Agente Speciale Internazionale. Ma ora sta cercando di riscattarsi. È profondamente innamorato di Annie (Jasmine Trinca) e con lei è intenzionato a cambiare vita in un villaggio africano del Congo, sede di una ONG che si occupa di fornire acqua potabile agli abitanti. Ma per quanto si sforzi di cancellarlo, il passato lo ossessiona: sopravvissuto all’attentato di tre sicari è costretto a tornare in azione. Deve usare tutte le risorse per le quali è stato addestrato per sopravvivere e dimostrare la sua innocenza. Per scoprire di chi sia la mano che lo vuole morto si muoverà in lungo e in largo per l’Europa, trovando sul suo cammino persone disposte a credere in lui (Dupont - Idris Elba), vecchie conoscenze dai trascorsi non proprio limpidi (Felix - Javier Bardem) ed ex compagni dalla morale discutibile (Cox - Mark Rylance).

The Gunman: Recensione Il regista di Taken per il nuovo film di Sean Penn. The Gunman. Leggi la nostra recensione.





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo del 1981 "Posizione di tiro" di Jean-Patrick Manchette. Il romanzo è stato già portato sul grande schermo da Robin Davis nel film del 1982 Il Bersaglio (Le Choc) con protagonista Alain Delon.



Sebbene il film sia stato prodotto dal produttore veterano Joel Silver, quest'ultimo è stato rimosso dalla sala di montaggio, e il montaggio finale del film è stato supervisionato esclusivamente dall'attore Sean Penn e dal regista Pierre Morel.



Un avvertimento in chiusura dei titoli di coda riconosce il fatto che a Barcellona la corrida è vietata da anni.



Sean Penn aveva cercato di lavorare con Mark Rylance per molto tempo. Lo ha invitato a partecipare al film e ha accettato di organizzare il programma delle riprese secondo la disponibilità di Rylance.



Javier Bardem ha ricevuto un compenso di 5 milioni di dollari per il suo ruolo di supporto nel film.



Lo stile di combattimento utilizzato nel film è l'israeliano "Krav Maga".



L'auto sportiva rossa utilizzata nel film è un'Alfa Romeo Giulietta Sprint del 1962.



Il cast del film include tre vincitori dell'Oscar: Sean Penn, Javier Bardem e Mark Rylance.



Sean Penn era ampiamente considerato troppo vecchio per il personaggio interpretato in questo film.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 24.







La colonna sonora



Le musiche originali del film somno di Marco Beltrami (The Hurt Locker, The November Man, Logan - The Wolverine).



TRACK LISTINGS

1. Kinshasa News

2. Jim's Bedroom

3. The Gunman

4. Seven Years Later

5. Drive to Well

6. Village People

7. Head Trouble

8. Remembering Annie

9. London Bridge

10. Cox and Cameras

11. More Head Trouble

12. Barcelona

13. Following Annie

14. Conference Room

15. Love Gunman

16. Drive to Felix's

17. Penn and Telher

18. Tripwire

19. Treehouse

20. Fairgrounds

21. Revealing Cox

22. Fish in a Barrel

23. Stanley's Death

24. Who Let the Bulls Out?

25. Penmanship

26. Cox and Bull

27. Reunited