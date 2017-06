Film 2018-2019: Zhang Ziyi per Godzilla: King of the Monsters - Jon Hamm in Tag

Di Federico Boni venerdì 9 giugno 2017

Zhang Ziyi avrà un ruolo centrale in Godzilla: King of the Monsters ,mentre Jon Hamm giocherà ad acchiapparella in Tag.

Film 2018-2019: Viggo Mortensen per Green Book - Thomas Middleditch in Godzilla 2 Michelle Williams in Annette, musical di Leos Carax. - Godzilla: King of the Monsters: Zhang Ziyi, Golden Globe grazie a Memorie di una Geisha, si è aggiunta al cast di Godzilla: King of the Monsters, sequel del Godzilla di Gareth Edwards del 2014. Ruolo importante per la stella orientale, che va così ad aggiungersi ai già annunciati Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford e Ken Watanabe. Diretto da Michael Dougherty, il film uscirà il 22 marzo 2019. Riprese imminenti. In cabina di scrittura lo stesso regista al fianco di Zach Shields, con Rodan, Mothra e King Ghidorah nuovi annunciati mostri.

- Tag: Jon Hamm si è aggiunto a Jeremy Renner, Ed Helms, Jake Johnson, Hannibal Buress, Rashida Jones e Annabelle Wallis in Tag, comedy diretta da Jeff Tomsic. A sceneggiare la pellicola New Line Mark Steilen e Rob McKitrrick, chiamati ad adattare una storia vera. Protagonisti un gruppo di amici che hanno giocato una partita di Tag (acchiapparella, in italiano) per 30 anni, programmando persino le vacanze per riuscire a completare la partita. Il film uscirà in sala il 29 giugno 2018.

- Margie Claus: Melissa McCarthy ritrova il marito Ben Falcone con Margie Claus, musical natalizio che la vedrà protagonista. Parola di Deadline. La pellicola uscirà il 15 novembre 2019. Nel film Babbo Natale è scomparso proprio la vigilia di Natale, con Margie che deve prenderne il posto per salvare il Natale. Falcone e McCarthy produrranno la pellicola con la loro On the Day. Marito e moglie hanno lavorato anche in Tammy e The Boss, con Life of the Party in uscita nel maggio del 2018.