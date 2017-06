Mary Poppins Returns, ecco perché Julie Andrews NON comparirà nel film

Di Federico Boni venerdì 9 giugno 2017

Rob Marshall annuncia l'assenza di Julie Andrews in Mary Poppins Returns.

L'annuncio a sorpresa. Julie Andrews, leggendaria Mary Poppins, non prenderà parte all'annunciato sequel, pronto ad uscire al cinema il 25 dicembre 2018. A rivelarlo Rob Marshall, regista premio Oscar per Chicago.

"Julie è stata incredibilmente gentile, abbiamo parlato di un cameo in modo molto vaga, ma lei è stata chiara. Ha detto: "Questo è il film di Emily e voglio veramente che sia l'Emily show. Non voglio che il pubblico dica, "Oh, ecco Mary Poppins". Non voglio. Voglio davvero che lei faccia suo questo personaggio, perché sarà fantastica".

Mary Poppins Returns: cover EW e nuove immagini ufficiali La magica tata Mary Poppins torna nei cinema il 25 dicembre 2018 in un sequel con protagonista Emily Blunt.

Neanche un cameo, in conclusione, per l'81enne leggenda del cinema britannico, vincitrice di un Oscar come miglior attrice, di un Golden Globe, di un Bafta e di un Grammy Award proprio grazie al titolo originale del 1964. Dick Van Dyke, all'epoca suo compagno d'avventura negli abiti di Bert / Mr. Dawes, sarà invece della partita. Protagonisti di questo sequel Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth e Meryl Streep. Van Dyke interpreterà il signor Dawes Jr., presidente della Fidelity Fiduciary Bank, che ora è diretto da William Weatherall Wilkins (Firth), mentre Angela Lansbury sarà Lady Balloon, personaggio tratto dai libri originali di PL Travers.

Fonte: Comingsoon.net