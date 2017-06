Stasera in tv: "Piedone lo sbirro" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

Rai 3 stasera propone Piedone lo sbirro, film commedia poliziesco del 1973 diretto da Steno e interpretato da Bud Spencer, Adalberto Maria Merli, Raymond Pellegrin, Juliette Mayniel, Mario Pilar e Enzo Cannavale.





Cast e personaggi

Bud Spencer: Commissario Rizzo

Adalberto Maria Merli: commissario capo Tabassi

Raymond Pellegrin: avvocato De Ribbis

Juliette Mayniel: Maria

Mario Pilar: Antonio Percuoco detto Tonino Manomozza

Enzo Cannavale: brigadiere Caputo

Angelo Infanti: Ferdinando Scarano, "'o' Barone"

Dominic Barto: Tom Ferramenti

Jho Jekins: Joe, il marinaio americano

Claudio Ruffini: marinaio americano

Roberto Dell'Acqua: marinaio americano

Vittorio Duse: funzionario di polizia

Enzo Maggio: Gennarino

Franco Angrisano: commissario

Ester Carloni: Assunta

Marcello Verziera : spacciatore in moto

Nino Vingelli: camorrista alla sala biliardo

Salvatore Morra: Peppino "il Gobbo"

Giacomo Rizzo: il sarto di Ferdinando Scarano

Doppiatori italiani

Glauco Onorato: commissario Rizzo

Giuseppe Rinaldi: avvocato De Ribbis

Gianni Marzocchi: Tom Ferramenti

Antonio Casagrande: Manomozza

Carla Todero: Maria

Nino Vingelli: Peppino "il Gobbo"

Ferruccio Amendola: camorrista alla sala biliardo





La trama

L’Ispettore Rizzo (Bud Spencer), poliziotto in quel di Napoli, è un tipo dai modi spicci e dal cazzotto micidiale, tanto micidiale da permettergli di girare disarmato. Purtroppo il suo approccio diciamo "verace" al lavoro di indagine gli costerà non pochi guai, che culmineranno in una sospensione dopo l’ennesima rissa. Cosi Rizzo per impedire che l’alleanza tra un aspirante boss e il clan dei famigerati Marsigliesi porti per le strade di Napoli un fiume di droga, sarà costretto ad indagare in proprio, e a suon di cazzottoni schiverà un accusa di omicidio, sventando un complotto ai suoi danni, mandando così all’aria i piani dei Marsigliesi.





Il nostro commento

Piedone lo sbirro di Steno è il primo di una serie di film che in qualche modo anticiperanno il filone comedy-poliziesco dell’accoppiata Bruno Corbucci/Tomas Milian, inaugurata tre anni dopo il "Piedone" di Steno con Squadra antiscippo (1976).

Inconfondibile la mano del veterano Steno (Un americano a Roma, Febbre da cavallo) su questo piccolo cult che ammicca al "poliziottesco". Due annotazioni: nel cast anche il grande Enzo Cannavale nei panni del vice-commissario Caputo e Bud Spencer per l’occasione viene nuovamente doppiato da Glauco Onorato (dal secondo film in poi l’attore utilizzerà la sua voce e l’inconfondibile inflessione napoletana). Da notare che come accadrà con la serie "Squadra & Delitto" inaugurata da Milian/Corbucci, anche Piedone dal secondo film in poi, va ammorbidendosi nei contenuti con l’impronta comedy a prendere il sopravvento sul poliziesco, puntando su location esotiche e irresistibili duetti con il compianto Enzo Cannavale.

Curiosità e colonna sonora