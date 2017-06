E' morta l'attrice Glenne Headly -Il ricordo di Blogo

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

E' scomparsa a 62 anni l'attrice Glenne Headly, per lei ruoli in "Dick Tracy", "Due figli di..." e "Goodbye Mr. Holland".

Glenne Headly attrice apparsa in Dick Tracy e Goodbye Mr. Holland, è scomparsa all'età di 62 anni. Si tratta di una morte improvvisa e inattesa per l'attrice che aveva diversi progetti in produzione al momento della sua scomparsa avvenuta per embolia polmonare.

Il sito The Hollywood Reporter ha confermato la morte di Glenne Headly, che ha lavorato nelo spettacolo dagli inizi degli anni '70, dopo che la notizia si è diffusa sui social media. In una dichiarazione a THR, i suoi rappresentanti hanno confermato la notizia e hanno chiesto anche al pubblico di rispettare la privacy della sua famiglia.

È con profondo cordoglio che confermiamo il trapasso di Glenne Headly e chiediamo che la vita della sua famiglia sia rispettata in questo momento difficile.

Prima della sua morte Glenne Headly stava lavorando alla nuova serie tv Future Man, prodotta da Hulu e creata da Seth Rogen e Evan Goldberg in cui l'attrice ha recitato al fianco di Josh Hutcherson, Ed Begley Jr., Eliza Coupe e Derek Wilson. Hulu ha riferito di aver filmato cinque episodi della stagione di Future Man, che sarà costituita da 13 episodi in totale e che la Headly apparsa in tutti e cinque gli episodi che sono stati ultimati. Secondo THR la squadra creativa non ha intenzione di riassegnare il ruolo e intende lavorare attorno al suo personaggio.

Siamo sconvolti e profondamente rattristati da questa terribile notizia: Glenne era un talento straordinario e una persona ancora più straordinaria: il nostro pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari.

Glenne Headly è uno di quei volti che tutti ricordano, ma che è difficile associare ad un nome, l'attrice ha iniziato a recitare sul palcoscenico in produzioni teatrali e durante i primi anni '80 ha iniziato a far conoscere il suo volto a Hollywood con ruoli in commedie come Doctor Detroit (1987) e Cercasi l'uomo giusto (1987). Ma sicuramente molti la ricorderanno per il ruolo di Janet Colgate nella commedia Due figli di... di Frank Oz del 1988, in cui recitava al fianco di Steve Martin e Michael Caine. La Headly ha anche avuto ruoli in film come Goodbye Mr. Holland, Dick Tracy e più recentemente in Don Jon (2013) debutto alla regia di Joseph Gordon-Levitt. Ha ottenuto inoltre una candidatura Emmy per il suo lavoro nella miniserie tv Colomba solitaria (1989) che ha lanciato la sua carriera sul piccolo schermo con successivi ruoli ricorrenti conquistati in popolari serie tv come ER - medici in prima linea e Monk.

Negli ultimi anni, Glenne Headly ha recitato nell'acclamata serie tv di HBO The Night Of, così come nel thriller The Circle con Tom Hanks e Emma Watson uscito nelle sale quest'anno. Molti di coloro che hanno lavorato con lei nel corso degli anni a Hollywood, così come quelli che hanno amato il suo lavoro, hanno utilizzato i social media per ricordarla con affetto.

Altri crediti dell'attrice includono ruoli in Fandango (1985), La rosa purpurea del Cairo (1985), Nadine - Un amore a prova di proiettile (1987), Un gentleman a New York (1988), La casa ai confini della realtà (1988), L'ombra del testimone (1991), Papà ti aggiusto io! (1994), Sergente Bilko (1996), Due giorni senza respiro (1996), La colazione dei campioni (1999), Lo scroccone e il ladro (2001), Quanto è difficile essere teenager! (2004), La banda del porno - Dilettanti allo sbaraglio! (2005), The Joneses (2009).