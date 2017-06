Spider-Man: Homecoming: nuova action figure Hot Toys dell'Uomo Ragno di Tom Holland

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll dedicata al nuovo costume di Spider-Man nel reboot Sony-Marvel.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) sta cercando di trovare un equilibrio tra la sua normale rotine di studente di scuola superiore e la vita da supereroe contro la criminalità sotto la guida di Tony Stark.

Una delle sorprese del reboot Spider-Man: Homecoming è il nuovo costume hi-tech di Peter Parker. Come sappiamo Tony Stark (Robert Downey Jr.) ha progettato e creato questo costume e abbiamo già visto molti dei suoi gadget svelati, come le ali di ragnatela che strizzano l'occhio al fumetto originale.

Robert Downey Jr. in una recente intervista ha rivelato che Tony Stark ha aiutato Peter a "ad alzare il livello" e a fare sul serio progettando per lui questo nuovo costume. Tra le nuove modalità incluse c'è una I.A. (Intelligenza Artificiale) integrata nel costume, che si congratula con Peter quando quest'ultimo completa l'addestramento e sblocca il pieno potenziale del costume.

Tom Holland ha rivelato che il nuovo costume di Spidey è la cosa più "cool" che abbia mai visto, in una scena del film l'I.A. rivela a Peter che può disporre di 576 diverse combinazioni di spara-ragnatele come la "ragnatela-granata" che detona bloccando l'obiettivo contro il muro, e c'è il "drone da ricognizione" che in realtà è il piccolo logo a forma di ragno posto sul petto del costume che si stacca e vola per offrire a Peter una modalità sorveglianza. C'è anche una "modalità di combattimento avanzata", che viene messa in mostra durante una scena in cui Spidey sventa una rapina in banca, dove tutti i ladri indossato maschere degli Avengers. Altre funzionalità includono una "ragnatela-taser", una modalità "super salto" e una nuova funzionalità denominata "modalità avanzata di ricognizione", che consente a Peter di intercettare qualsiasi colloquio pur mantenendo una distanza di sicurezza.

Sulla base di questo nuovo strepitoso costume creato per Peter Parker da Tony Stark, Hot Toys annuncia una nuova action-doll in scala 1/6 (28.5cm di altezza per 30 punti di articolazione) fornita di quattro coppie di occhi intercambiabili per creare numerose combinazioni di espressioni di Spider-Man, un set di mani, una testa alternativa che replica nel dettaglio il volto dell'attore Tom Holland e un paio di ali di ragnatela magneticamente applicabili.

Di questa figure c'è anche una versione "Deluxe" con alcuni accessori bonus; un blazer scolastico aggiuntivo, una felpa con zip e una replica dettagliata del casco di Avvoltoio!

