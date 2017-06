La Mummia: colonna sonora del reboot con Tom Cruise

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

Il reboot "La Mummia" ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del reboot con Tom Cruise.

Il reboot La Mummia attualmente nelle sale italiane ha inaugurato il cosiddetto "Dark Universe", un nuovo universo condiviso a tinte horror che riporterà sul grande schermo alcuni degli iconici mostri dei film Universal come Frankenstein, Dracula, L'uomo lupo e il Mostro della Laguna Nera.

In cabina regia del reboot Alex Kurtzman, creatore della memorabile serie tv horror Sleepy Hollow e sceneggiatore per la saga Transformers e il reboot Star Trek. Kurtzman ha reclutato Brian Tyler per musicare la nuova "Mummia", nel curriculum del compositore anche musiche per quattro capitoli della saga Fast & Furious, i cinecomic Iron Man 3, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron e più di recente colonne sonore per i reboot Tartaruga Ninja, Power Rangers e il sequel Fast & Furious 8.

TRACK LISTINGS

1. The Mummy

2. The Secret of the Mummy

3. Nick's Theme

4. Prodigium

5. Egypt's Next Great Queen

6. Sandstorm

7. The Call of the Ancients

8. A Sense of Adventure

9. Haram

10. A Warning of Monsters

11. Providence

12. The Sands of Wrath

13. The Lost Tomb of Ahmanet

14. Concourse of the Undead

15. Iniquity

16. Chaos, Mayhem, Destruction

17. Power and Temptation

18. Unstoppable

19. Destiny

20. Sentience

21. Between Life and Death

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.