Stasera in tv: "Closed Circuit" su Rai 3

Rai 3 stasera propone "Closed Circuit", film thriller del 2013 diretto da John Crowley e interpretato da Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds e Julia Stiles.





Cast e personaggi

Eric Bana: Martin Rose

Rebecca Hall: Claudia Simmons-Howe

Ciarán Hinds: Devlin

Julia Stiles: Joanna Reece

Isaac Hempstead Wright: Tom Rose

Denis Moschitto: Farroukh Erdogan

Hasancan Cifci: Emir Erdogan

Jim Broadbent: Procuratore generale

Riz Ahmed: Nazrul Sharma

Kenneth Cranham: Cameron Fischer

Barbora Bobuľová: Piccola

Anne-Marie Duff: Melissa Fairbright

Doppiatori italiani

Vittorio De Angelis: Martin Rose

Valentina Mari: Claudia Simmons-Howe

Massimo Lodolo: Devlin

Emanuela D'Amico: Joanna Reece

Enrico Chirico: Farroukh Erdogan

Tito Marteddu: Emir Erdogan

Carlo Reali: Procuratore generale

Patrizio Prata: Nazrul Sharma

Irene Di Valmo: Melissa Fairbright





La trama

Una mattina, un affollato mercato di Londra è decimato da un'esplosione. Il caso lega inaspettatamente insieme due ex amanti nel team di difesa, spingendo ai limiti la loro fedeltà e mettendo le loro vite in pericolo. Nella caccia all'uomo che segue, solo un membro della cellula terroristica sospetta sopravvive. L’uomo viene arrestato e imprigionato e quello che ha tutta l’aria di essere il processo del secolo ha inizio.





Curiosità e colonna sonora



Il regista John Crowley è alla sua prima incursione nel genere thriller, ma in passato si è dimostrato piuttosto eclettico passando dal dramma (Is Anybody There?) alla commedia (Intermission) con discreti risultati.



Il titolo "Close Circuit" deriva dalle telecamere a circuito chiuso disseminate in tutta Londra.



Il residuo esplosivo trovato sulle vetture è TATP (perossido di acetone), lo stesso esplosivo utilizzato negli attentati di Londra del 2005.



Le musiche originali dle film sono del compositore britannico Joby Talbot(Guida galattica per autostoppisti, Penelope, Franklyn, Ladri di cadaveri - Burk & Hare). Questo film segna la seconda collaborazione tra Talbot e il regista John Crowley dopo il dramma Is Anybody There? (2008).



La colonna sonora include il brano "Double Barrel" di Dave & Ansell Collins.



TRACK LISTINGS

1. Borough Market Bomb

2. Wheels Within Wheels

3. The Shrine

4. Claudia and Martin

5. Leave to Remain

6. Clarifying the Situation

7. Wembley Stadium

8. A Reason to Get You

9. Should Have Kept Her Mouth Shut

10. No Right Way Out

11. Your Part of the Bargain

12. The Execution

13. Where's the Boy?

14. Questions in the House