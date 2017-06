Balle Spaziali: all'asta il camper spaziale e l'elmo di Lord Casco

Di Pietro Ferraro domenica 11 giugno 2017

All'asta il camper spaziale e l'elmo di Lord Casco dalla parodia di culto "Balle spaziali".

Con Balle spaziali che si accinge a celebrare il suo 30° anniversario e Mel Brooks che sta cercando di realizzare Balle Spaziali 2, online spuntano due oggetti di scena del film messi all'asta, si tratta dell'elmo di scena originale che l'attore Rick Moranis alias Lord Casco indossava nel film, e una replica in miniatura del camper spaziale "Eagle 5 Winnebago" di Stella Solitaria (Bill Pullman).

Balle Spaziali 2: Mel Brooks conferma trattative in corso con MGM Balle Spaziali 2 si farà, Mel Brooks in trattative con la MGM per un nuovo film.

Tempo fa a Moranis è stato chiesto dove si trovasse il suo iconico casco indossato in Balle spaziali e l'attore ha detto che non lo sapeva, poi ha scherzato affermando che probabilmente era esposto al museo Smithsonian. In realtà il casco realizzato in plastica si trova attualmente a Calabasas ed è all'asta. Il casco è stato indossato dall'attore per tutte le riprese del film ed è stato realizzato su misura per adattarsi a Moranis. Il casco ha anche un piastra frontale mobile (in modo da poter mostrare la lingua) ed è completo di boccaglio per la respirazione e lenti triangolari. Il pezzo appare in ottime condizione a parte l'usura fisiologica dovuta al suo utilizzo quotidiano sul set.

L'altro pezzo forte dell'asta è una replica del campre spaziale "Eagle 5 Winnebago" che è stato utilizzato per le riprese. Si tratta di una replica dai dettagli straordinari incluse miniature di Stella Solitaria e Ruttolomeo (John Candy) seduti rispettivamente alla guida e sul sedile del passeggero. Le informazioni fornite per l'asta rivelano che il camper spaziale sfiora il metro di lunghezza.

L'offerta iniziale per il camper spaziale è di 20.000$ e si prevede di arrivare a 30.000$ mentre l'elmo di Lord Casco ha un prezzo d'asta iniziale di 8.000$. Per i fan di Stra Wars più danarosi all'asta c'è anche un R2-D2 assemblato con componenti originali dagli Episodi IV, V, VI, I quotato la bellezza di 1 milione dollari.

L'asta per il camper spaziale si sta tenendo QUI mentre l'asta per l'elmo di Lord Casco è in corso QUI.