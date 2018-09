Stasera in tv: "Mai così vicini" su Rai 1

Di Pietro Ferraro sabato 8 settembre 2018

Rai 1 stasera propone "Mai così vicini (And So It Goes), film commedia del 2014 diretto da Rob Reiner e interpretato da Michael Douglas e Diane Keaton.





Cast e personaggi

Michael Douglas: Oren Little

Diane Keaton: Leah

Yaya Alafia: Kennedy

Sterling Jerins: Sarah

Frances Sternhagen: Claire

Andy Karl: Ted Westburg

Paloma Guzmán: Selena

David Aaron Baker: David Shaw

Scott Shepherd: Luke Little

Frankie Valli: Proprietario del locale

Doppiatori italiani

Rodolfo Bianchi: Oren Little

Melina Martello: Leah

Federica De Bortoli: Kennedy

Vittoria Bartolomei: Sarah

Graziella Polesinanti: Claire

Francesco Prando: Luke Little





Trama e recensione

Ci sono milioni di ragioni per non provare simpatia nei confronti dell’agente immobiliare Oren Little (Michael Douglas). Intenzionalmente indisponente verso il genere umano, non desidera altro che vendere un’ultima casa e andare in pensione in santa pace. I suoi piani però vengono scombinati dal figlio che, inaspettatamente, gli molla la nipote, della cui esistenza non sapeva nulla. Incapace di prendersi cura della tenera bambina di nove anni, la affida alla risoluta ed amabile vicina di casa Leah (Diane Keaton) e cerca di tornare alla sua monotona quotidianità ma, un po’ alla volta e con una certa riluttanza, Oren imparerà ad aprire il cuore alla famiglia, a Leah e alla vita stessa.

Mai così vicini: Recensione Commedia romantica ma sul serioso andante per l'ultimo film di Rob Reiner. Mai così vicini propone il duo composto da Michael Douglas e Diane Keaton in questa parabola leggera sull'amore che va oltre ogni confine, età inclusa. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Il regista Rob Reiner ha diretto anche una serie di cult: Stand by Me - Ricordo di un'estate, La storia fantastica, Harry ti presento Sally, Misery non deve morire e Codice d'onore. Reiner e Michael Douglas hanno collaborato anche per il dramma romantico Il presidente - Una storia d'amore.



Sissy Spacek ha rifiutato il ruolo di Leah che è andato a Diane Keaton.



Rob Reiner si è auto-reclutato nel ruolo di Artie perché aveva bisogno di un attore in grado di lavorare per un compenso minimo e con brevissimo preavviso.



Il film costato 18 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 25.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Marc Shaiman che ha ricevuto tre nomination all'Oscar per le colonna sonore di Il presidente - Una storia d'amore, Il club delle prime mogli e Patch Adams, e una nomination all'Oscar alla migliore canzone per "South Park - Il film: più grosso, più lungo & tutto intero".

La colonna sonora include diversi brani interpretati dall'attrice Diane Keaton.



TRACK LISTINGS:

1. Both Sides Now – Judy Collins

2. Ramblin’ Man – The Allman Brothers Band

3. It Could Happen To You – Diane Keaton

4. Cheek to Cheek – Diane Keaton

5. Blue Moon – Diane Keaton

6. Get It Rite – Tiny Moo

7. En La Plaza – Los Dos

8. Let’s Work Together – Canned Heat

9. This Is Now – Jeff Dale and Tim Reilly

10. Teenage Love Dies – Max Brodie

11. Something To Talk About – Diane Keaton

12. Up On Cripple Creek – The Band

13. The Shadow Of Your Smile – Diane Keaton