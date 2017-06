First Kill: trailer e poster del film con Bruce Willis e Hayden Christensen

Di Pietro Ferraro lunedì 12 giugno 2017

First Kill: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Steven C. Miller nei cinema americani dal 21 luglio 2017.

Hayden Christensen ha solo una possibilità per salvare la vita di suo figlio nel nuovo trailer e poster di First Kill con Bruce Willis. Questo thriller d'azione è diretto dal regista Steven C. Miller che ha recentemente terminato le riprese del sequel Escape Plan 2: Hades con un'altra grande icona action, Sylvester Stallone. First Kill segna in realtà la terza collaborazione tra Steven C. Miller e Bruce Willis, dopo Extraction del 2015 e I predoni (Marauders) dello scorso anno.

Per passare un po' di tempo con suo figlio Danny (Ty Shelton), il broker di Wall Street Will (Hayden Christensen) porta la sua famiglia in viaggio fino ad un rifugio di cacciatori dove si recava da ragazzo. Mentre è a caccia con Danny, il viaggio prende una svolta mortale quando padre e figlio incappano in alcuni rapinatori e sono testimoni dell'omicidio di uno dei criminali.

Dopo essere stato coinvolto suo malgrado in una rapina in banca andata male che ha portato al sequestro di Danny, Will è costretto ad aiutare i rapitori a sconfiggere il capo della polizia (Bruce Willis) e recuperare la refurtiva in cambio della vita di suo figlio. Il cast di supporto include Megan Leonard come la moglie di Will, Laura, Gethin Anthony come Levi Barrett, l'uomo che rapisce il figlio di Will, Danny, insieme a Tyler Jon Olson come Tom e Shea Buckner come Charlie. Lionsgate ha fissato una data di uscita al 21 luglio 2017.

Questo thriller d'azione segna anche la quarta collaborazione tra il regista Steven C. Miller e i produttori Randall Emmett e George Furla. La collaborazione è iniziata nel 2015 per Extraction interpretato Bruce Willis e Kellan Lutz, prima di fare di nuovo squadra per I Predoni dello scorso anno con Bruce Willis, Dave Bautista e Christopher Meloni e quest'anno per Arsenal, con Nicolas Cage, John Cusack e Adrien Grenier. Emmett e Furla sono inoltre produttori dei due successivi film del regista, Escape Plan 2: Hades, che è attualmente in post-produzione ed Escape Plan 3 che ha già ricevuto la luce verde con Sylvester Stallone ancora protagonista.

Vedremo Bruce Willis anche nella comedy-crime Once Upon a Time a Venezia in uscita negli States il prossimo fine settimana. Willis Ha anche interpretato Paul Kersey nel remake de Il giustiziere della notte di Eli Roth, che non ha ancora una data di uscita e tornerà all'Universo di "Unbreakable" con il regista M. Night Shyamalan per un nuovo film intitolato Glass, che è un sequel sia di Unbreakable - Il predestinato che del thriller Split, dove l'attore è apparso in un cameo a sorpresa in una scena dopo i titoli di coda.