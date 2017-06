Starship Troopers: Traitor of Mars - trailer del sequel d'animazione Sony

Di Pietro Ferraro lunedì 12 giugno 2017

Starship Troopers - Traitor of Mars: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Sony nei cinema americani dal 21 agosto 2017.

Un nuovo sequel di Starship Troopers è in arrivo e stavolta sarà un lungometraggio d'animazione in CG dal titolo Starship Troopers: Traitor of Mars. Il film avrà una distribuzione limitata nei cinema statunitensi il ​​21 agosto per celebrare il ventesimo anniversario dello Starship Troopers originale.

"Volete vivere per sempre?!" C'è solo una regola, tutti combattono, nessuno si tira indietro, gli insetti hanno violato Marte e la flotta della Federazione è troppo lontana per aiutarci, tocca a noi salvare il pianeta. Sul campo soldati! L'unico insetto buono è un insetto morto! Oorah!

Nel corso degli anni sono stati realizzati diversi sequel di Starship Troopers, ma nessuno di loro è stato una vera e propria continuazione del classico di culto di Paul Verhoeven. Ora Starship Troopers: Traitor of Mars sta riportando sia Casper Van Dien che Dina Meyer nei panni di Johnny Rico e Dizzy Flores. Non solo, ma la sceneggiatura per questo nuovo sequel in CG è stata scritta da Ed Neumeier, che ha scritto Robocop, così come l'originale Starship Troopers - Fanteria dello spazio. Quindi questo potrebbe essere il sequel che molti fan stanno aspettando da anni, sempre che si apprezzi il formato proposto.

La trama del film sarà incentrata su Rico, che è stato degradato e spedito su Marte, ignaro di un imminente attacco segreto degli insetti. Cadrà su di lui e un gruppo di nuove reclute la responsabilità di resistere e tenere il fortino.

Starship Troopers è diventato un amato cult nel corso degli anni, nonostante sia stato un flop enorme al box-office quando è uscito nel 1997. Il film incassò 121 milioni di dollari da un budget enorme di ben 105 milioni. Dopo la concente delusione al box-office il franchise ha traslocato nell'home-video con il sequel indipendente Starship Troopers 2 - Eroi della federazione (2004), seguito da Starship Troopers 3 - L'arma segreta (2008) prodotto dallo stesso Verhoeven e sequel diretto dell'originale con il ritorno del personaggio del colonnello Rico e di un cast ex-novo. Nel 2012 è stato realizzato un altro sequel, il film d''animazione in CG Starship Troopers: l'Invasione, un direct-to-video che si ricollegava direttamente al primo film ignorando i capitoli successivi.