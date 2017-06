Locarno 2017, “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini in Piazza Grande

Di Federico Boni lunedì 12 giugno 2017

Proiezione in Piazza Grande a Locarno per “Amori che non sanno stare al mondo”, ritorno al cinema di Francesca Comencini.

Venezia 2012 - Un giorno speciale: recensione in anteprima del film di Francesca Comencini Lui, lei e Roma: Francesca Comencini chiude il concorso di Venezia 69 con il suo film a basso budget. Ma lascia la stampa freddissima. Ecco la recensione di Cineblog. Cinque anni dopo Un giorno speciale, Francesca Comencini, figlia del grande Luigi nonché sorella del grande Paola e Cristina, tornerà al cinema in autunno grazie al film “Amori che non sanno stare al mondo”, trasposizione cinematografica dell'omonimo libro scritto dalla regista.

Ebbene la pellicola sarà presentata in anteprima mondiale all'imminente Festival di Locarno, il prossimo 6 agosto, in Piazza Grande. Una sezione del Festival in cui proiettare opere in uno spazio aperto che può accogliere ogni sera fino a 8000 spettatori dichiarati ufficialmente.

Una commedia che guarda con ironia tagliente e grande lucidità al modo in cui le donne affrontano la fine di una storia d’amore, quella diretta dalla Comencini, con Lucia Mascino e Thomas Trabacchi protagonisti, insieme a Carlotta Natoli, Iaia Forte, Valentina Bellè e Camilla Semino Favro.

La sceneggiatura è della stessa Comencini, scritta con Francesca Manieri e Laura Paolucci. Il film, prodotto da Fandango con Rai Cinema, sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.