Box Office Worldwide: Universal sopra i 3 miliardi di dollari nel 2017

Di Federico Boni lunedì 12 giugno 2017

Boom di incassi per Disney e Universal in questo 2017.

Box Office Usa, Wonder Woman batte anche La Mummia La Mummia delude al box office Usa ma recupera terreno grazie ai mercati esteri. Grazie ai 174,046,120 dollari incassati nel weekend da La Mummia, la Universal ha abbattuto il muro dei 3 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo in questo 2017. Un traguardo raggiunto con 3 giorni d'anticipo rispetto al 2016 e con 2 di quei tre miliardi in arrivo dai mercati internazionali. Traguardo, in questo caso, battuto con 5 giorni d'anticipo rispetto al precedente primato del 2015.

Ampio merito va dato a Fast and Furious 8, 2° maggior incasso del 2017 con 1,231,504,490 dollari, ma lo studios può festeggiare grazie anche ai 378,827,494 dollari di Cinquanta sfumature di nero, ai 332 di The Grat Wall, ai 277 del sorprendente Split, ai 250 dell'ancor più incredibile Get Out e ai 193 di Qua la zampa. Nella sua centenaria storia, la Universal solo altre 4 volte era riuscita a superare il tetto dei 3 miliardi al box office worldwide: nel 2012, 2013, 2015 e 2016.

In questo 2017 a far meglio, per ora, solo la Disney, riuscita a far cadere la soglia dei 3 miliardi il 30 maggio scorso. Studios pronti a battagliare anche nelle prossime settimane con Cars 3 da una parte e Cattivissimo Me 3 dall'altra.

Fonte: Variety