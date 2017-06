NYFF 2017, Last Flag Flying di Richard Linklater aprirà il Festival

Di Federico Boni lunedì 12 giugno 2017

Richard Linklater aprirà la 55esima edizione del New York Film Festival 2017.

Tutti Vogliono Qualcosa: recensione in anteprima del film di Richard Linklater Linklater conferma la definitiva maturità di un regista che senza mai sforzare nulla del suo stile ha capito come parlare a tutto il pubblico in modo serenamente commovente. Archiviato Tutti vogliono qualcosa, inspiegabilmente snobbato tanto dai premi quanto dal pubblico, Richard Linklater aprirà il New York Film Festival il 28 settembre prossimo con Last Flag Flying, titolo Amazon interpretato da Steve Carell, Bryan Cranston e Laurence Fishburne. La pellicola uscirà poi nelle sale d'America il 17 novembre.

Last Flag Flying nasce come 'sequel' de L'ultima corvè, film del 1973 di Hal Ashby con protagonisti Jack Nicholson e Randy Quaid. Al centro della trama tre amici ex soldati in Vietnam, costretti a riunirsi a causa della morte del figlio di Doc, ucciso nei primi giorni dell'invasione americana in Iraq. Sarà Carell ad indossare gli abiti del padre in lutto, con Cranston nei panni di Sal e Fishburne in quelli di Mueller.

"E' sempre speciale essere al New York Film Festival, ma avere la première del nostro film nella serata di apertura, guardando al mezzo secolo di film che hanno occupato quello stesso spazio, rappresenta un onore meraviglioso".

Queste le parole dei regista di Boyhood, seguite da quelle di Kent Jones, membro del comitato di selezione e commissione del NYFF.

'Last Flag Flying è molte cose contemporaneamente, ovvero divertente, tranquillamente sconvolgente, celebrativo, doloroso, meditativo, intimo, espansivo, esilarante e americano nel migliore dei modi'.

Il 55 ° Festival di New York prenderà vita il 28 settembre prossimo.

Fonte: HollywoodReporter