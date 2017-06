La corsa più pazza d'America, trovato il regista per il remake

Di Federico Boni lunedì 12 giugno 2017

La corsa più pazza d'America andrà incontro ad un reboot/remake.

La corsa più pazza d'America, Etan Cohen dirigerà il reboot Sarà il regista di Duri si Diventa a dirigere il riavvio de La corsa più pazza d'America. Sarà Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, We're the Millers) a dirigere il remake Warner Bros. Pictures di Cannonball Run, film del 1981 arrivato in Italia con il titolo La corsa più pazza d'America.

Ad occuparsi dello script Thomas Lennon e Robert Ben Garant, sceneggiatori della trilogia Una notte al Museo, per un progetto che è stato definito un reboot, più che un remake. Thurber sostituirà il regista Etan Cohen (Get Hard), lo scorso anno scelto ed ora scaricato dallo studios. Andre Morgan e Alan Gasmer produrranno la pellicola, ad oggi intitolata semplicemente Cannonball. Albert S. Ruddy e Raymond Chow faranno da produttori esecutori.

Interpretato da Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Adrienne Barbeau, Dean Martin, Jackie Chan, Sammy Davis, Jr. e Dom DeLuise, il film del 1981 ruotava attorno ad una folle corsa d'auto da New York a Los Angeles, senza limiti di velocità e soprattutto senza regole. Nel 1984 il sequel, La corsa più pazza d'America n. 2, sempre diretto da Hal Needham, con Speed Zone a chiudere la trilogia nel 1986.

Fonte: Comingsoon.net