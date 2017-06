Star Wars: all'asta la spada laser originale di Luke Skywalker

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

All'asta la spada laser originale di Luke Skywalker e altri oggetti di scena di "Star Wars".

Dopo gli oggetti di scena di Balle Spaziali arriva la notizia di un'altra asta che stavolta offrirà al migliore offerente alcuni oggetti di scena di di Star Wars tra cui la spada laser originale di Luke Skywalker.

Questo ambito pezzo da collezione è uno dei tre pezzi di Star Wars che sarà messo in vendita su Profiles in History tra lunedì 26 giugno e mercoledì 28 giugno.





Profiles in History è orgogliosa di annunciare che la spada laser che Mark Hamill ha usato su schermo come Luke Skywalker in "Una nuova speranza" e "L'impero colpisce ancora" sarà messa all'asta per tre giorni durante l'Hollywood Auction 89 a Los Angeles. Proveniente direttamente dall'archivio di Gary Kurtz, produttore di Una nuova speranza e L'impero colpisce ancora, sarà accompagnata da una lettera di autenticità firmata da Kurtz e stimata tra 150.000$ e 250.000$.

L'ultima volta che una spada laser di Luke Skywalker è stata venduta ad un'asta è stata battuta a 240.000$. L'iconica spada laser non sarà l'unico articolo di Star Wars in vendita, ci sarà anche un'unità completa R2-D2 usata per il film.





Per le celebrazioni del 40° anniversario di Star Wars, offriamo alcuni dei pezzi più importanti mai offerti, tra cui un'unità "R2-D2" completa senza precedenti di uno dei personaggi più amati della cultura pop. Insieme a R2, offriamo anche la spada dell'eroico Luke Skywalker da "Star Wars" e "L'impero colpisce ancora" dalla collezione del produttore Gary Kurtz. Inclusi anche artwork originali di Tom Jung realizzati per creare i poster della trilogia originale di Star Wars .

L'ultimo pezzo di Star Wars all'asta è il casco e corazza per le spalle di Darth Vader da "Una nuova speranza". Si tratta di pezzi originali utilizzati durante la produzione e realizzati da Lucasfilm in fibra di vetro e verniciati con cura. Questo articolo dovrebbe esere venduto tra 40.000$ e 60.000$. Altri oggetti non legati Star Wars che verranno messi all'asta includono copioni originali e materiali di produzione di Casablanca; sceneggiature per 17 episodi di Ai confini della realtà scritti dallo scrittore Richard Matheson; la coda di sirena indossata da Daryl Hannah in Splash - Una sirena a Manhattan; pupazzi per stop-motion e parti di set di Nightmare Before Christmas, La sposa cadavere, James e la pesca gigante e Coraline; la copia dell'adattamento firmata e con annotazioni di William Peter Blatty per L'esorcista che lo scrittore ha usato per realizzare l'acclamata sceneggiatura da Oscar; una collezione di oltre 70 articoli dal Titanic di James Cameron e molto altro ancora.