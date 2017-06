Gremlin: trailer e poster del film horror di Ryan Bellgardt

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Questo non è il Gremlins di Joe Dante. Mentre quel capolavoro comedy-horror anni '80 è considerato da molti un classico del cosiddetto filone "Creature Features", non è ancora chiaro quando o se vedremo mai il tanto chiacchierato reboot. Il trailer che andiamo a proporvi è invece dell'horror Gremlin aka Regifting: The Movie del regista premio Emmy Ryan Bellgardt (Army of Frankensteins) in uscita negli States il prossimo 11 luglio.

In Gremlin, Adam riceve una scatola misteriosa da un parente che contiene una creatura che ucciderà tutti coloro che ha a cuore. L'unico modo per sbarazzarsi della maledizione è quello di dare la scatola a qualcuno che ama. Mentre l'inquietante timer sulla scatola scandisce il tempo attraverso misteriosi simboli, Adam può solo immaginare gli orrori che l'attendono. Donerà la scatola per salvare la sua famiglia o scatenerà un mostro sull'umanità? Non può distruggerlo. Non può sfuggirgli. Può darlo solo a qualcuno che ama.

Adam Hampton, Kristy K. Boone, Catcher Stair, Katie Burgess, Mike Waugh e Caleb Milby nel cast di questo intrigante horror che utilizza un mix di effetti generati al computer e horror con maledizione alla The Ring.