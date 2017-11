Auguri per la tua morte: tre nuove clip in italiano del thriller-horror di Blumhouse

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Auguri per la tua morte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Christopher Landon nei cinema italiani dal 9 novembre 2017.

Debutta oggi 9 novembre nei cinema italiani il thriller-horror Auguri per la tua morte, diretto da Christopher Landon (Il Segnato, Manuale Scout per l’Apocalisse), scritto da Scott Lobdell (Mosaic) e prodotto da Jason Blum (Split, Scappa: Get Out).

Universal Pictures ha reso disponibili tre clip con nuove scene in italiano del film che vi proponiamo insieme ad un set di immagini ufficiali.

Conosciuto per il lavoro innovativo fatto sui titoli della Marvel Comics della saga

X-Men (“Daredevil,” “Fantastic Four – I Fantastici Quattro”), lo sceneggiatore Scott Lobdell chiarisce che il suo obiettivo principale è stato di modellare una storia in cui il protagonista deve risolvere il proprio omicidio.

Molti dei classici film per adolescenti presentano una serie di vittime che, una volta uccise, sono letteralmente dimenticate. Il mio interesse era di sviluppare un personaggio che deve reagire alla propria morte e cercare di sorprendere l’omicida così da evitare che si tratti dell’ultimo giorno della propria vita.

Attraverso il percorso dell’anti-eroina, Lobdell ha cercato di trovare un espediente capace di catturare il pubblico.

Come la maggior parte degli amanti del genere, conosco perfettamente lo schema che prevede di far morire la ragazza cattiva all’inizio della storia e lasciare la buona a combattere fino all’ultimo con l’omicida. Questa volta ho voluto lavorare sulla sfida di combinare le due anime nello stesso personaggio. Approfondendo la conoscenza di Tree e aumentando il suo livello di paura, si è catturati dalla battaglia che sta combattendo e si finisce per tifare per lei.

Il regista Christopher Landon confessa che il motivo per cui ha deciso di realizzare questo nuovo progetto è che la storia riesce a garantire in parti uguali paura e ironia.

La paura non manca di certo, il pubblico salterà dalla sedia e urlerà, ma le risate sono davvero tante. Commedia e horror possono sembrare due universi distinti, ma in realtà hanno molto in comune. Il modo in cui arrivi a procurare paura è molto simile a quello di una battuta. Se riesci a trovare il giusto ritmo per alternare spavento a divertimento, riesci a tenere il pubblico continuamente preso dal film.

L’autore è comunque consapevole di quanto sia stato complesso l’obiettivo di

portare avanti due generi cosi distinti in un unico progetto:

Si inizia creando comunque personaggi credibili che vivono una vita reale in cui è possibile immedesimarsi. Solo in quel momento riesci a intervenire su entrambe le dimensioni, perché hai reso il pubblico pienamente protagonista della storia.





Auguri per la tua morte: nuove clip in italiano del thriller-horror di Blumhouse

Universal Pictures ha reso disponibili tre clip con scene in italiano di Auguri per la tua morte, il thriller-horror prodotto da Blumhouse in uscita nei cinema italiani il prossimo 9 novembre.

Una studentessa del college (Jessica Rothe, La La Land) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Il film è una sorta di versione thriller del classico Ricomincio da capo con l'escamotage del "loop" temporale già utilizzato in Source Code, Edge of Tomorrow e Prima di domani.

Dopo aver collaborato su Paranormal Activity, lo sceneggiatore Christopher Landon ha coinvolto ancora una volta Jason Blum e la sua Blumhouse Productions per

Auguri Per La Tua Morte - Happy Death Day. Blum ha seguito due dei maggiori successi del 2017. Fra gli ultimi progetti spicca il successo di botteghino Split, dell’autore, regista e produttore M. Night Shyamalan, con cui ha raggiunto la vetta degli incassi al box office per tre settimane di fila, e il film più sorprendente dell’anno Scappa - Get Out, dell’autore, regista e produttore Jordan Peele, che ha debuttato al primo posto in classifica e ha guadagnato più di 250 milioni di dollari in tutto il mondo. Landon illustra le sfide del protagonista che deve reinterpretare la stessa giornata continuamente.

Quando sei costretto a rivivere lo stesso giorno ancora e ancora, è molto facile cadere in trappola. Abbiamo realizzato una struttura che presentasse ogni giornata così da permettere al pubblico e al personaggio di capire via via che cosa stesse succedendo. Poi interveniamo sulla morte di Tree, così da metterla nelle condizioni di affrontare la propria uccisione e portare la storia a esperienze totalmente inattese.





Auguri per la tua morte: nuovi spot tv in italiano del thriller-horror di Blumhouse

Universal Pictures ha reso disponibili 3 nuovi spot tv in italiano di Auguri per la tua morte (Happy Death Day), il thriller-horror prodotto da Blumhouse (Split, Scappa: Get Out, Whiplash) in arrivo nei cinema italiani il 9 novembre.

Il film utilizza l'escamotage narrativo del "loop temporale" come nella commedia Ricomincio da capo, nei thriller fantascientifici Source Code e Edge of Tomorrow e più recentemente nel dramma Prima di domani.

Il film racconta le vicende della studentessa Tree Gelbman (Jessica Rothe, La La Land), costretta a rivivere il giorno della propria morte in ogni dettaglio fino a quando non riuscirà a scoprire l’identità del suo assassino. Tree è una ragazza molto focalizzata su sé stessa, decisa a usare la propria bellezza per ottenere tutto ciò che vuole. Quando la mattina del suo compleanno si sveglia confusa nel letto di Carter (Israel Broussard, Bling Ring - The Bling Ring), probabilmente compagno di un’avventura di una sola notte, scopre presto a proprie spese che non si tratta di una giornata qualunque.

Riuscire a giocare con il tempo e il suo scorrere è sempre stata una sfida

affascinante per gli sceneggiatori, come testimonia la difficoltà che nasce nel costruire una storia che si ripete eccezionalmente giorno dopo giorno. Gli espedienti narrativi che vedono le ore e le giornate ripetute e rivissute portano il protagonista a vivere altalenanti emozioni con la continua speranza di riuscire a spezzare questo circolo che si rinnova.

Quando sei costretto a rivivere lo stesso giorno ancora e ancora, è molto facile cadere in trappola. Abbiamo realizzato una struttura che presentasse ogni giornata così da permettere al pubblico e al personaggio di capire via via che cosa stesse succedendo. Poi interveniamo sulla morte di Tree, così da metterla nelle condizioni di affrontare la propria uccisione e portare la storia a esperienze totalmente inattese. Christopher Landon - regista





Auguri per la tua morte: trailer italiano, foto e poster del nuovo thriller-horror prodotto da Blumhouse

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Auguri per la tua morte (Happy Death Day), thriller-horror prodotto da Blumhouse (Split, Scappa - Get Out, Whiplash), diretto da Christopher Landon (Paranormal Activity: Il Segnato) e scritto da Scott Lobdell e dallo stesso Landon.

Auguri per la tua morte è un thriller originale e creativo sul rivivere il passato, in cui una studentessa del college (Jessica Rothe di La La Land) rivive in continuazione il giorno del suo omicidio, dai momenti del tutto ordinari che avevano scandito l’inizio della giornata alla sua terrificante conclusione, fino a scoprire l’identità del suo assassino.

Il cast è completato da Israel Broussard, Ruby Modine, Charles Aitken e Laura Clifton. Auguri per la tua morte debutta nei cinema italiani il 9 novembre 2017.





Happy Death Day: primo trailer del thriller-horror di Christopher Landon

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer di Happy Death Day, originariamente intitolato Half to Death, che rivela la prima di molte morti che vedranno coinvolta una giovane studentessa universitaria di nome Tree Gelbman (Jessica Rothe). Blumhouse produce questo thriller in cui Tree rivive in una sorta di "loop" la giornata del suo omicidio aggiungendo di volta in volta dettagli inaspettati fino a scoprire l'identità del suo killer.

Il cast di supporto include Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna Duplantier, GiGi Erneta, Tenea Intriago, Rob Mello e Cariella Smith. Happy Death Day è diretto da Christopher Landon e scritto da Landon e Scott Lobdell. Christopher Landon ha debuttato nel 2014 con Il Segnato, pessimo spin-off della serie Paranormal Activity, seguito nel 2015 dal divertente Manuale scout per l'apocalisse zombie. Landon ha anche scritto sceneggiature per diversi film come Blood and Chocolate, Disturbia, Burning Palms, Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4.

Il co-sceneggiatore Scott Lobdell ha iniziato la sua attività di scrittura nel settore del fumetto, scrivendo per Marvel Comics. Ha vinto due Wizard Awards per il suo lavoro sulla serie "Uncanny X-Men" e ha anche creato i fumetti di "Generation X" su un nuovo gruppo di supereroi mutanti, insieme ad alcuni fumetti auto-pubblicati come "Ball & Chain", "Hellhole" e "The Stray". Lobdell ha anche creato il personaggio degli X-Men Blink alias Claire Ferguson. Per il cinema i suoi crediti come autore includono L'uomo di casa (2005) con Tommy Lee Jones, l'avventura d'animazione Mosaic (2007) scritta con Stan Lee ed episodi delle serie tv d'animazione Godzilla: The Series e Insuperabili X-Men.

Universal Pictures ha fissato una data di uscita di Happy Death Day al 13 ottobre 2017.