Happy Death Day: anteprima trailer del thriller-horror di Christopher Landon

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Happy Death Day: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Christopher Landon nei cinema americani dal 13 ottobre 2017.

Universal Pictures ha reso disponibile un'anteprima dell'imminente trailer di Happy Death Day, originariamente intitolato Half to Death, che rivela la prima di molte morti che vedranno coinvolta una giovane studentessa universitaria di nome Tree Gelbman (Jessica Rothe). Blumhouse produce questo thriller in cui Tree rivive in una sorta di "loop" la giornata del suo omicidio aggiungendo di volta in volta dettagli inaspettati fino a scoprire l'identità del suo killer.

Universal Pictures ha pubblicato questa anteprima trailer sulla sua pagina YouTube, dove potremo vedere il trailer completo domani mercoledì 14 giugno. L'anteprima del trailer inizia con Tree Gelbman che si sveglia nella stanza di un dormitorio, prima di tornare nella sede della sua sorellanza per prepararsi alla sua festa di compleanno. Mentre la festa è in pieno svolgimento, Tree viene vista entrare in una stanza buia, dove incontra un intruso mascherato, che rompe un bong e lo usa per uccidere questa giovane donna. Chi sia questo killer e perchè il folle abbia preso di mira proprio Tree Gelbman non è chiaro, ma avremo ulteriori indizi quando il trailer sarà finalmente disponibile in versione integrale.

Il cast di supporto include Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Jason Bayle, Phi Vu, Donna Duplantier, GiGi Erneta, Tenea Intriago, Rob Mello e Cariella Smith. Happy Death Day è diretto da Christopher Landon e scritto da Landon e Scott Lobdell. Christopher Landon ha debuttato nel 2014 con Il Segnato, pessimo spin-off della serie Paranormal Activity, seguito nel 2015 dal divertente Manuale scout per l'apocalisse zombie. Landon ha anche scritto sceneggiature per diversi film come Blood and Chocolate, Disturbia, Burning Palms, Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4.

Il co-sceneggiatore Scott Lobdell ha iniziato la sua attività di scrittura nel settore del fumetto, scrivendo per Marvel Comics. Ha vinto due Wizard Awards per il suo lavoro sulla serie "Uncanny X-Men" e ha anche creato i fumetti di "Generation X" su un nuovo gruppo di supereroi mutanti, insieme ad alcuni fumetti auto-pubblicati come "Ball & Chain", "Hellhole" e "The Stray". Lobdell ha anche creato il personaggio degli X-Men Blink alias Claire Ferguson. Per il cinema i suoi crediti come autore includono L'uomo di casa (2005) con Tommy Lee Jones, l'avventura d'animazione Mosaic (2007) scritta con Stan Lee ed episodi delle serie tv d'animazione Godzilla: The Series e Insuperabili X-Men.

Universal Pictures ha fissato una data di uscita di Happy Death Day al 13 ottobre 2017.