Tsunambee: trailer e poster dell'action-horror con api assassine e zombie

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Tsunambee: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Milko Davis.

Il 13 giugno debutta in VOD negli States il film Tsunambee di Milko Davis. Si tratta indubbiamente di una pellicola che ammicca al fenomeno Sharknado e il trailer rilasciato da Wild Eye Releasing pone un quesito: "Come sradicare un'intera specie prima che si diffonda?".

Dopo che catastrofi atmosferiche sprofondano Los Angeles nel caos, tre gruppi di sopravvissuti che sono fuggiti dalla città devono mettere da parte le loro differenze per affrontare una serie di eventi apocalittici. Mentre imparano a lavorare insieme, si trovano ad affrontare un incubo ancora maggiore, un vento sismico libera migliaia di api assassine giganti che preannunciano la fine del mondo.

Tsunambee però non è solo un thriller con api giganti, ma include anche orde di zombie strizzando l'occhio alla memorabile serie tv Z Nation prodotta da the Asylum.

Il regista e sceneggiatore Milko Davis ha girato Tsunambee nella sua città natale di Colorado Springs in Colorado, quindi stiamo parlando di un progetto molto "artigianale" e figlio di una genuina passione. Tutti gli attori arrivano da Colorado Springs o da Denver, la maggior parte sono amici di Davis o di sua moglie. Davis ha utilizzato un "green screen" e allestito una cabina per il suono nella biblioteca locale di Colorado Springs e ha girato il film in varie aree della città in località che hanno rappresentato Los Angeles. I crediti di Davis includono regie di Raiders of the Dead e Z/Rex: The Jurassic Dead. Uno degli obiettivi principali di Davis e dei suoi film è quello di fornire ispirazione a filmmakers locali e creare finanziamenti per film e progetti studenteschi.