Behind the Sightings: trailer e poster del film documentario sul fenomeno dei "clown horror"

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Behind the Sightings: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Tony Cadwell sugli avvistamenti dei clown horror.

Disponibile un trailer di Behind the Sightings che prende la grande paura dei clown che ha colpito l'america lo scorso anno e la trasforma in un thriller psicologico. Il regista Tony Cadwell ha utilizzato delle riprese reali da canali di news per intrecciare una storia horror dal fenomeno che è partito dalla Carolina del Nord. La paura dei clown che ha attraversato gli Stati uniti e persino parti d'Europa nel 2016 ha conquistato molti titoli dei quotidiani in molte principali città degli Stati Uniti entrando in maniera inquietante nella vita quotidiana di adulti e bambini. Le scuole avvisate della situazione hanno preso precauzioni supplementari e mantenuto un occhio vigile per le persone abbigliate da clown.

Behind the Sightings è realizzato in un formato found footage che ricorda The Blair Witch Project in quanto il film si basa sul recupero 112 ore di riprese filmate da una coppia di coniugi che si sono recati ad indagare sull'esplosione di avvistamenti di clown inquietanti che hanno infestato l'America. I primi avvistamenti di clown si sono verificati nell'agosto del 2016 a Greenville, Carolina del Sud e il film "documentario" segue moglie e marito che cercano di far luce sul caso. Quello che trova il duo di improvvisati investigatori però è molto più sinistro di quanto inizialmente credevano ed è a questo punto che la paura dei clown va intensificandosi.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma il film ha trovato una distribuzione che pare stia puntando ad ottobre 2017. La tempistica è perfetta perché in primo luogo è il periodo di Halloween e poi perché l'8 settembre esce nei cinema il remake "IT". Tommy Vlahopoulos di "Tommy V Films" che distribuirà il film negli States ha voluto ribadire che il film è basato su fatti reali.

I clown sono stati tradizionalmente associati a performance in stile slapstick, commedia o di mimo, ma c'è sempre stato un lato oscuro nei clown. Questo non è una "fake news", Behind the Sightings è incentrato sui terrificanti avvistamenti di clown che hanno scosso il mondo l'anno scorso e su una coppia impaziente di scoprire cosa si cela dietro il fenomeno. Questo è un argomento degno di nota soprattutto con i numerosi avvistamenti di clown.

Quando le inquietanti apparizioni presero il via nell'agosto del 2016, il panico si è presto imposto sul raziocinio. Persone vestite da clown sono state arrestate e in alcuni casi picchiate da vigilanti. Si tratta di un classico caso di rapporti di polizia non confermati e di social media che alimentano un'inquietudine dilagante. Falsi account Instagram sono stati creati da "clown" che avrebbero preso di mira delle scuole e in cui dicevano che stavano arrivando per gli studenti. I falsi account si sono diffusi come un incendio, spingendo alcune scuole a prendere misure di sicurezza dopo il moltiplicarsi delle minacce. La controversia ha anche scatenato la protesta di clown professionisti ("All Clowns Matter") che si sono riuniti e hanno marciato per mostrare a bambini e adulti, in modo pacifico, che i clown non sono killer psicopatici.