Cattivissimo 3: la colonna sonora di Pharrell Williams

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Cattivissimo 3 debutta nei cinema italiani il 24 agosto e Blogo vi fa ascoltare la colonna sonora ufficiale del sequel d'animazione di Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon.

Il 24 agosto tornano Gru e i Minion nel sequel Cattivissimo 3, e nel frattempo uscirà la colonna sonora del film che include alcune hit anni '80 e vede reclutati il compositore brasiliano Heitor Pereira e il cantautore Pharrell Williams.





Dopo essere stato licenziato dalla Lega degli Anti Cattivi per aver fallito nella cattura dell'ennesimo villain che minacciava l'umanità, Gru si ritrova nel bel mezzo di una crisi d'identità. Quando un misterioso sconosciuto si presenta informandolo di avere un gemello perso da tempo—un fratello che spera disperatamente di seguire le orme del cattivissimo gemello—l'ex super-villain riscoprirà quanto sia bello essere cattivi. Max Giusti non solo torna nei panni di Gru, ma si imbarca in un secondo ruolo—quello del fratello gemello Dru. Arisa torna a prestare la sua voce alla super spia Lucy, mentre Paolo Ruffini doppierà il nuovo cattivo Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio cresciuto con l'ossessione del malefico personaggio televisivo da lui interpretato negli anni '80. Bratt, il nemico più formidabile e divertente che Gru abbia mai incontrato, ha intenzione di distruggere Hollywood...e chiunque lo ostacoli.

Il cantante/compositore/produttore e vincitore del premio Grammy Pharrell Williams torna per la colonna sonora di Cattivissimo Me 3 disponibile ovunque dal 23 Giugno via i am OTHER Entertainment/Columbia Records.

Pharrell ha appena rilasciato "Yellow Light", uno dei cinque nuovissimi brani originali che ha scritto e prodotto per il film. Il video musicale ufficiale (che apre l'articolo) vede Pharrell ed i Minions in un viaggio lungo le strade di Hollywood all'interno di un videogioco virtuale. “There's Something Special”, un'altra traccia originale di Pharrell creata appositamente per Cattivissimo Me 3, cattura perfettamente il tono della serie. In aggiunta, "Freedom", l'inneggiante brano di Pharrell, funziona come un perfetto sfondo alla fuga dalla prigione messa in atto dai Minions e raccontata nel film.

Con Cattivissimo Me 3 Pharrell ha creato una playlist estiva incredibilmente allegra composta da 16 tracce. In aggiunta alle sue cinque nuove canzoni, la colonna sonora offre una sana dose di nostalgia grazie al nuovo villain della serie, Balthazar Bratt (doppiato da Paolo Ruffini), un ex bambino prodigio cresciuto con l'ossessione del personaggio da lui interpretato negli anni '80. Essere cattivi non è mai stato così bello, letteralmente, visto che “Bad” di Michael Jackson crea il perfetto tema musicale per Balthazar Bratt. Nella colonna sonora compaiono anche alcune hit di quegli anni diventate dei classici, vedi “Into the Groove” di Madonna, “99 Luftballons” di Nena e “Take On Me” degli a-ha. Il doppiatore originale di Balthazar Bratt, Trey Parker, è presente anche nel nuovo contagioso brano di Pharrell, intitolato “Hug Me”.

Pharrell ha scritto e prodotto brani e temi per l'intera serie di Cattivissimo Me. Cattivissimo Me 2 includeva “Happy”, il successo internazionale nominato agli Oscar e ai Grammy. Il brano ha ispirato un movimento globale inneggiante alla felicità, ed il videoclip che lo ha accompagnato ha generato migliaia di video creati dai fan di decine di paesi. “Happy” ha scalato numerose classifiche in tutto il mondo, con 14 milioni di copie vendute. Negli Stati Uniti si è aggiudicato la certificazione come sette volte disco di platino, facendolo diventare il singolo più venduto e di maggior successo del 2014.

TRACK LISTINGS

1. Yellow Light – Pharrell Williams

2. Hug Me – Pharrell Williams feat. Trey Parker

3. Bad – Michael Jackson

4. Take On Me – a-ha

5. Papa Mama Loca Pipa – The Minions

6. There’s Something Special – Pharrell Williams

7. Tiki Babeloo – The Minions

8. Freedom – Pharrell Williams

9. Doowit – Pharrell Williams

10. 99 Luftballoons – Nena

11. Into The Groove – Madonna

12. Chuck Berry – Pharrell Williams

13. Fun, Fun, Fun – Pharrell Williams

14. Despicable Me – Pharrell Williams

15. Despicable Me 3 Score Suite – Heitor Pereira

16. Malatikalano Polatina – The Minions