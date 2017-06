Chirurgo ribelle: trailer italiano e poster del documentario di Erik Gandini

Di Pietro Ferraro martedì 13 giugno 2017

Chirurgo ribelle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Erik Gandini nei cinema italiani dal 12 giugno 2017.

CHIRURGO RIBELLE trailer from Lab 80 film on Vimeo.

Arriva nei cinema italiani il 12 giugno con Lab 80, Chirurgo ribelle, il documentario di Erik Gandini sul chirurgo svedese Erik Erichsen.

Il film nasce come spin-off di La teoria svedese dell'amore, altro documentario diretto da Gandini che porta alla luce i buchi neri della società svedese considerata la più indipendente e avanzata del mondo.

La trama ufficiale:

Il chirurgo svedese Erik Erichsen, dopo aver prestato servizio per trent'anni in un ospedale in patria, stanco della burocrazia ha deciso di trasferirsi in un posto dove può fare più tranquillamente ciò che davvero ama: operare. In Etiopia, dove ci sono solo tre medici ogni centomila abitanti, il dottor Erichsen e sua moglie Sennait lavorano in un piccolo ospedale da campo ad Aira. Le risorse sono estremamente limitate, tanto che è costretto a eseguire gli interventi chirurgici utilizzando ciò che ha a portata di mano, come un trapano elettrico a basso costo acquistato al supermercato locale, fascette, raggi di biciclette e altri materiali vari; ma il dottor Erichsen riesce sempre a cavarsela.