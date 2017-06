Io Danzerò: trailer italiano e poster del dramma biografico di Stéphanie Di Giusto

Il 15 giugno I Wonder Pictures porta nei cinema italiani Io Danzerò, il dramma biografico di Stéphanie Di Giusto che celebra Loie Fuller, icona della Belle époque e pioniera della danza moderna.

Il cast del film include la cantante e attrice Soko (presto in "Voir du pays", premiato a Cannes 2016); Gaspard Ulliel (protagonista anche del nuovo film di Xavier Dolan, "È solo la fine dei mondo"), Mélanie Thierry (Perfect Day), Francois Damiens (Dio esiste e vive a Bruxelles) e la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, Lily Rose Depp.

La regista Stéphanie Di Giusto racconta com’è nata l’idea del film.

La regista descrive la preparazione di Soko al ruolo di Loie Fuller.

Soko ha lavorato sei ore al giorno per un mese con Jodie Sterling per ottenere il fisico muscoloso e robusto che volevo. La parte più dura per lei è stata mantenere l’equilibrio ballando sospesa a due metri e mezzo da terra, al buio. Soko è una persona che si dà al cento percento sul lavoro, ha un’enorme voglia di imparare e si prepara con una dedizione totale, tant’è che dopo quattro settimane era pronta. A quel punto, la sfida è stata farle dimenticare il modo di ballare insegnatole da Jodie Sperling in modo che lei riuscisse a darne la propria interpretazione. Era impensabile per me usare una controfigura, dovevamo andare fino in fondo.