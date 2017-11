Flatliners - Linea Mortale: nuovo spot tv e prima clip in italiano

Di Pietro Ferraro venerdì 3 novembre 2017

Flatliners - Linea Mortale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Niels Arden Oplev nei cinema italiani dal 23 novembre 2017.

Il 23 novembre arriva nei cinema italiani il sequel/ reboot Flatliners - Linea Mortale di Niels Arden Oplev e Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo spot tv e una prima clip con una scena in italiano del film.

La trama segue cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.

Flatliners – Linea Mortale è interpretato da Ellen Page (Juno, X-Men - Giorni di un futuro passato), Nina Dobrev (The Vampire Diaries, xXx 3), Diego Luna (Elysium, Rogue One - A Star Wars Story), James Norton (Rush, I Vichinghi), Kiersey Clemons (Dope - Follia e riscatto, Cattivi Vicini 2) e in un cameo Kiefer Sutherland coprotagonista del "Linea Mortale" originale.





Flatliners - Linea Mortale: nuovo spot tv rivela il ritorno di Kiefer Sutherland

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo spot televisivo del sequel/reboot Flatliners - Linea Mortale che ci mostra per la prima volta Kiefer Sutherland. L'attore ha rivelato in un'intervista la scorsa estate che questo nuovo progetto è in realtà un sequel, e che sta riprendendo il suo ruolo dall'originale come Nelson Wright, anche se ha accennato che il suo personaggio potrebbe aver cambiato nome. Lo vediamo solo per un breve momento per cui rimane ancora da vedere quanto grande sarà il suo ruolo nel film.

Nel video Kiefer Sutherland appare con i capelli bianchi con indosso degli occhiali e un camice da laboratorio mentre sullo sfondo si possono vedere esposte delle TAC cerebrali. Anche se lo vediamo solo per un secondo, sembra che stia parlando ad una classe e sembra probabile che sia uno dei professori che insegna a questi giovani studenti di medicina.

Kiefer Sutherland ha confermato nell'intervista dell'estate scorsa che interpreta un professore in un'università di medicina, anche se non è chiaro se il suo personaggio è coinvolto in questi nuovi esperimenti.

A capo di questo nuovo team di audaci studenti troviamo la Courtney di Ellen Page affiancata da Marlo (Nina Dobrev), Ray (Diego Luna), Jamie (James Norton) e Sophia (Kiersey Clemons) tutti intenti ad avere un assaggio dell'aldilà tramite esperienze di pre-morte indotte con un defibrillatore.

Il film è diretto dal regista Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne, Dead Man Down - Il sapore della vendetta) da una sceneggiatura di Ben Ripley (Source Code) basata sulla sceneggiatura originale del film Linea Mortale di Peter Filardi.

Sony Pictures ha fissato una data di uscita nei cinema italiani al 23 novembre 2017.





Flatliners - Linea Mortale: terzo trailer italiano e nuovi poster del sequel con Ellen Page e Diego Luna

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Flatliners - Linea Mortale che vi proponiamo insieme a 6 nuove locandine ufficiali del film nei cinema italiani dal 23 novembre 2017.

Questo nuovo thriller fantascientifico prosegue la storia del film originale del 1990 con un nuovo gruppo di giovani studenti di medici le cui vite cambiano drasticamente dopo un esperimento in cui vengono riportati in vita dopo aver subito un arresto cardiaco.

In Flatliners, cinque studenti di medicina, ossessionati dal mistero di ciò che si trova al di là della morte, si imbarcano in un esperimento audace e pericoloso, fermando i loro cuori per brevi periodi di tempo, così da innescare in ciascuno di loro un'esperienza pre-morte che gli permetterà di avere uno sguardo di prima mano sull'aldilà. Ma con i loro esperimenti che diventano sempre più pericolosi e i tempi in arresto cardiaco che vanno prolungandosi, ognuno di loro si ritrova perseguitato dai peccati commessi in passato che prendono forma come conseguenze paranormali del "passaggio" dall'altra parte. A differenza di molti progetti come questo, basato su un film preesistente, questo sequel di Flatliners non è un reboot a tutto tondo, ma bensì una continuazione del film originale, che riporta anche uno dei membri del cast originale.

Lo scorso luglio è stato rivelato che Kiefer Sutherland avrebbe ripreso il suo ruolo dall'originale, con l'attore che ha rivelato in un'intervista la scorsa estate che sarà un un professore presso l'università di medicina. L'attore ha anche rivelato che nonostante abbiano cambiato il nome del suo personaggio (Nelson Wright nell'originale), sarà "abbastanza chiaro" che si tratta dello stesso personaggio e che è collegato agli esperimenti del film originale. Non è stato invece confermato se anche qualcuno degli altri colleghi di Kiefer Sutherland nell'originale, come Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin e Oliver Platt riprenderanno i loro ruoli, anche se sembra improbabile.

La nuova squadra di studenti di medicina include Ellen Page, Nina Dobrev, Diego Luna, James Norton e Kiersey Clemons. Il cast di supporto è completato da Beau Mirchoff, Steve Byers, Daniela Barbosa, Tyler Hynes, Ellie Patrikios, Madison Brydges e Jenny Raven.

Lo scorso giugno ci sono state notizie di un ritorno del regista Niels Arden Oplev a Toronto per una settimana di riprese extra, ma non è noto se siano state girate nuove scene o siano state girate di nuovo scene già filmate. Il regista dirige da una sceneggiatura di Ben Ripley (Source Code) basata su una storia dello sceneggiatore dell'originale Linea Mortale Peter Filardi. Michael Douglas, che ha prodotto l'originale Linea Mortale torna a produrre questo sequel accanto a Laurence Mark e David Blackman.





Flatliners - Linea Mortale: nuovo trailer italiano e poster del sequel-reboot di Niels Arden Oplev

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina di Flatliners - Linea Mortale, sequel-reboot dell'omonimo thriller anni '90 di Joel Schumacher.

Come nell'originale datato 1990 un gruppo di studenti di medicina sperimentano su sé stessi la morte indotta con l'unico scopo di provare l'esistenza dell'aldilà, solo per ritrovarsi preda di allucinazioni sempre più vivide in un crescendo di paranoia e terrore.

Il film è diretto da Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) e interpretato da Ellen Page (Juno, Inception), Diego Luna (Rogue One), Nina Dobrev (The Vampire Diaries, xXx 3), James Norton (La ragazza del dipinto, I Vichinghi) e Kiersey Clemons (Dope - Follia e riscatto, Cattivi vicini 2).

Nel cast anche Kiefer Sutherland che riprende il ruolo di Nelson Wright dal film originale, l'attore parlando di Flatliners - Linea Mortale lo ha descritto più come un sequel piuttosto che un rifacimento.





Flatliners - Linea Mortale: primo trailer italiano del sequel-reboot di Niels Arden Oplev

Sony ha reso disponibile un primo trailer italiano di Flatliners - Linea Mortale, il sequel-reboot dell'omonimo thriller anni '90 di Joel Schumacher riproposto dal regista Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) con un cast ex novo e il ritorno di uno degli interpreti dell'originale, Kiefer Sutherland.





Cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.

Il cast del film, nei cinema italiani dal 23 novembre 2017, include Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiersey Clemens.





Flatliners: primo trailer del sequel-reboot di "Linea Mortale"

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer del reboot Flatliners, un sequel-reboot del thriller anni '90 Linea Mortale in arrivo nei cinema americani il 18 agosto 2017.

Il cast del film include Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemens e Kiefer Sutherland (che ha interpretato anche l'originale). In cabina regia il danese Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) mentre la sceneggiatura è di Ben Ripley già autore del thriller fantascientifico Source Code.





Cinque studenti di medicina, ossessionati dal mistero di ciò si trova al di là dei confini della vita, s'imbarcano in un esperimento audace e pericoloso: fermando i loro cuori per brevi periodi di tempo, ognuno attiva un'esperienza di pre-morte che darà loro un resoconto di prima mano dell'aldilà. Ma poiché i loro esperimenti diventano sempre più pericolosi, ognuno di loro si ritroverà perseguitato dai peccati commessi in passato, che prendono corpo come una sorta di effetto collaterale paranormale del passaggio dall'altra parte.

L'originale Linea Mortale uscito nel 1990 era diretto Joel Schumacher, scritto da Peter Filardi, prodotto da Michael Douglas e Rick Bieber (entrambi coinvolti anche nel remake) e interpretato da Kiefer Sutherland, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt e Kevin Bacon.