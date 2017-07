Flatliners - Linea Mortale: nuovo trailer italiano e poster del sequel-reboot di Niels Arden Oplev

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

Flatliners - Linea Mortale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Niels Arden Oplev nei cinema italiani dal 23 novembre 2017.

Sony Pictures ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e una locandina di Flatliners - Linea Mortale, sequel-reboot dell'omonimo thriller anni '90 di Joel Schumacher.

Come nell'originale datato 1990 un gruppo di studenti di medicina sperimentano su sé stessi la morte indotta con l'unico scopo di provare l'esistenza dell'aldilà, solo per ritrovarsi preda di allucinazioni sempre più vivide in un crescendo di paranoia e terrore.

Il film è diretto da Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) e interpretato da Ellen Page 8Juno, Inception), Diego Luna (Rogue One), Nina Dobrev (The Vampire Diaries, XxX 3), James Norton (La ragazza del dipinto, I Vichinghi) e Kiersey Clemons (Dope - Follia e riscatto, Cattivi vicini 2).

Nel cast anche Kiefer Sutherland che riprende il ruolo di Nelson Wright dal film originale, l'attore parlando di Flatliners - Linea Mortale lo ha descritto più come un sequel piuttosto che un rifacimento.





Sony ha reso disponibile un primo trailer italiano di Flatliners - Linea Mortale, il sequel-reboot dell'omonimo thriller anni '90 di Joel Schumacher riproposto dal regista Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) con un cast ex novo e il ritorno di uno degli interpreti dell'originale, Kiefer Sutherland.





Cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà.

Il cast del film, nei cinema italiani dal 23 novembre 2017, include Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton e Kiersey Clemens.





Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer del reboot Flatliners, un sequel-reboot del thriller anni '90 Linea Mortale in arrivo nei cinema americani il 18 agosto 2017.

Il cast del film include Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemens e Kiefer Sutherland (che ha interpretato anche l'originale). In cabina regia il danese Niels Arden Oplev (Uomini che odiano le donne) mentre la sceneggiatura è di Ben Ripley già autore del thriller fantascientifico Source Code.





Cinque studenti di medicina, ossessionati dal mistero di ciò si trova al di là dei confini della vita, s'imbarcano in un esperimento audace e pericoloso: fermando i loro cuori per brevi periodi di tempo, ognuno attiva un'esperienza di pre-morte che darà loro un resoconto di prima mano dell'aldilà. Ma poiché i loro esperimenti diventano sempre più pericolosi, ognuno di loro si ritroverà perseguitato dai peccati commessi in passato, che prendono corpo come una sorta di effetto collaterale paranormale del passaggio dall'altra parte.

L'originale Linea Mortale uscito nel 1990 era diretto Joel Schumacher, scritto da Peter Filardi, prodotto da Michael Douglas e Rick Bieber (entrambi coinvolti anche nel remake) e interpretato da Kiefer Sutherland, Julia Roberts, William Baldwin, Oliver Platt e Kevin Bacon.