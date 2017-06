Ice Cube ha ricevuto una stella sull'iconica Hollywood Walk Of Fame

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 giugno 2017

Assegnata una stella sull'iconica "Hollywood Walk of Fame" all'attore e rapper Ice Cube.

Ci sono voluti oltre vent'anni per smuovere le acque a Hollywood, ma il rapper, attore, scrittore, produttore e regista Ice Cube ha finalmente ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. L'attore e musicista 47enne è la persona numero 2.614 a ricevere una stella sull'iconica "passeggiata" di Hollywood

C'erano molti collaboratori e amici di Ice Cube alla cerimonia che erano lì per onorarlo e dire alcune parole. John Singleton, che ha diretto Boyz n the Hood - Strade violente,, la prima esperienza cinematografica di Ice Cube, ha affermato che "Il segno di un vero uomo è quante persone influenza nel corso della sua vita. Così vedo Cube". Secondo il Los Angeles Times, O'shea Jackson alias Ice Cube ha dimostrato grande umiltà durante la cerimonia.

Non si arriva qui da soli, oggi non riguarda solo Ice Cube, ma tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare qui.

Ice Cube è uno di quella manciata di nomi che sono riusciti ad avere un reale impatto sia nell'industria musicale che nell'industria cinematografica. Come membro del leggendario gruppo rap NWA, ha contribuito a cambiare lo scenario di quel genere musicale, che è stato recentemente raccontato nel biopic Straight Outta Compton. Nei primi anni '90 ha deciso di cimentarsi con la recitazione, prima con Boyz n the Hood e poi con la "buddy-comedy" Ci vediamo venerdì (1995) che ha anche scritto. Ciò ha portato ad una lunga e carriera di successo che ancora oggi lo vede sulla cresta dell'onda. Della corposa filmografia dell'attore ricordiamo ruoli anche in Three Kings (1999), Fantasmi da Marte (2001), Torque - Circuiti di fuoco (2004), Io, lei e i suoi bambini (2005), xXx 2: The Next Level (2005), 21 Jump Street (2012) e Poliziotto in prova (2014)

Ana Martinez produttore della Walk of Fame di Hollywood ha commentato la stella assegnata ad Ice Cube.

Ice Cube è una delle figure più popolari del mondo musicale che è passato con successo nel mondo dei film. Lui intrattiene fan di tutto il mondo con i suoi sforzi artistici e siamo orgogliosi di aggiungere la sua stella alla nostra Hollywood Walk of Fame.

I film di Ice Cube hanno incassato 2,25 miliardi di dollari al box-office mondiale e l'attore dispone di oltre 95 crediti nell'ambito delle colonne sonore cinematografiche, il che la dice lunga sul contributo dato da Cube al mondo del cinema.