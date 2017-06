Nerve: la colonna sonora del thriller con Emma Roberts e Dave Franco

Di Pietro Ferraro venerdì 16 giugno 2017

Nerve ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del thriller con Emma Roberts e Dave Franco.

Ha debuttato nei cinema italiani Nerve, il thriller "hi-tech" diretto da Henry Joost e Ariel Schulman (Paranormal Activity 4), tratto dall'omonimo romanzo del filone "Young Adult" della scrittrice Jeanne Ryan (pubblicato in Italia da Newton Compton) e interpretato da Emma Roberts, Dave Franco e Juliette Lewis.

Sei uno Spettatore o un Giocatore? Fai tu la scelta, nel gioco di Nerve, dove chiunque sia alla ri cerca di adrenalina e fama può decidere di accettare sfide sempre più rischiose, lanciate da anonimi spettatori, allo scopo di vincere dei premi molto cospicui. Man mano che innocui scherzi degenerano in sfide sempre più pericolose, i fan del gioco assistono alle prove che vengono riprese live attraverso gli smartphone.

La colonna sonora di Nerve è stata affidata al compositore americano Rob Simonsen tra i suoi lavori più recenti ricordiamo le musiche per Adaline - L’Eterna Giovinezza (con Blake Lively e Harrison Ford), di cui ha scritto anche la canzone dei titoli di coda. Altri crediti includono Foxcatcher - Una Storia Americana, Stonewall, Il Sapore del Successo, il film horror Viral e la recente commedia Insospettabili sospetti. Lo stile originale di Simonsen è il prodotto d’influssi derivanti sia dal rock che dalla tradizionale musica da orchestra.

Le musiche originali:

1. Game On

2. Player

3. Staten Island

4. Lighthouse

5. Dare Accepted

6. Dress

7. Player vs. Player

8. Night Drive

9. Ticket to Aruba

10. New York F***ing City

11. Verrazano

12. Catfight

13. Losing It

14. Snitches Get Stitches

15. A Way Out

16. Coliseum

17. Vote Yes or No

18. The Sun's Gone Dim and the Sky's Turned Black

19. Aftermath

20. Let's Play

Le canzoni del film:

1. Can't Get Enough - Basenji

2. Kamikaze - MØ

3. Get Down - Jess Kent

4. I Don't Dream - Sweetmates

5. Soap - Melanie Martinez

6. Darken the Door - Crystal Stilts

7. Since I Don't Have You - The Skyliners

8. Baby Bunny Sugar Honey - Swamp Dogg

9. Electric Love - Børns

10. Into The Night - Benny Mardones

11. Ride - Lowell featuring Icona Pop

12. Give One More Chance - The Diplomats of Solid Sound

13. C.R.E.A.M. - Wu-Tang Clan

14. Hurricane (Arty Remix) - Halsey

15. Black Belts - Pyramid Vritra featuring Pyramid Quince

16. Invertebrate - Darke Complex

17. Mega Secrets - Family Portrait

18. Deep Down Low (VIP Remix) - Valentino Khan

19. Bender - Bro Safari

20. Bassically - TeiShi

21. Okay - Holy Ghost

22. Head Down Low - Alex Winston

23. Give Me More - Grandtheft

24. Crime Cutz - Holy Ghost

25. Forget It - Blood Orange

26. Lucky I Got What I Want - Jungle