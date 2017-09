Frozen - Le Avventure di Olaf: trailer italiano del corto d'animazione Disney-Pixar

Di Pietro Ferraro giovedì 28 settembre 2017

Frozen - Le Avventure di Olaf: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul corto d'animazione Disney-Pixar nei cinema italiani a Natale 2017.

Disney ha reso disponibile il trailer italiano del nuovo cortometraggio Frozen: Le avventure di Olaf, che precederà l'ultimo lungometraggio d’animazione Disney-Pixar Coco in uscita nei cinema a dicembre.

Coco: trailer italiano e nuove locandine del film d'animazione Disney-Pixar Un viaggio nella tradizione del "Día de Muertos" nel nuovo film d'animazione Disney-Pixar - Al cinema a dicembre 2017.

Frozen - Le Avventure di Olaf vede il ritorno sul grande schermo dei personaggi originali di Frozen – Il Regno di Ghiaccio, incluso Olaf, impegnato in una missione per trovare le migliori tradizioni per celebrare le feste natalizie insieme ad Anna, Elsa e Kristoff. È il primo Natale da quando le porte sono state riaperte e Anna ed Elsa stanno organizzando i festeggiamenti per tutti gli abitanti di Arendelle. Inaspettatamente, però, tutti si allontanano per godersi le festività con i propri cari e le due sorelle si rendono conto di non avere nessuna tradizione familiare. Così Olaf intraprende un viaggio per tutto il regno alla ricerca delle migliori tradizioni natalizie per salvare il primo Natale dei suoi amici.





Olaf's Frozen Adventure: trailer del corto d'animazione Disney-Pixar

Walt Disney Animation Studios e Pixar Animation Studios hanno reso dsiponibile un trailer di Olaf's Frozen Adventure, il nuovo corto d'animazione basato sui personaggi di Frozen - Il regno di ghiaccio che sarà proiettato con il film d'animazione Dinsey-Pixar Coco.

Il commento dfi John Lasseter, responsabile creativo di Walt Disney e Pixar Animation Studios.

Sono entusiasta che il fantastico speciale animato "Olaf's Frozen Adventure" arriverà nei cinema a novembre con "Coco" di Pixar. E' una perfetta accoppiata, sono entrambi bellissimi e sentiti film sulle famiglie e su come le persone portano avanti le tradizioni. Non vedo l'ora che il pubblico possa vedere entrambi questi progetti straordinari sul grande schermo.

Con quattro nuove canzoni originali, lo speciale di 21 minuti riporta sul greande schermo il cast originale e personaggi amati come Olaf (voce di Josh Gad) che ritroviamo impegnato in una missione per raccogliere le migliori tradizioni natalizie per Anna (voce di Kristen Bell ), Elsa (voce di Idina Menzel) e Kristoff (voce di Jonathan Groff). Il corto è diretto da Kevin Deters e Stevie Wermers-Skelton (Prep & Landing) vincitori di un Emmy, prodotto dal Premio Oscar Roy Conli (Big Hero 6), con canzoni originali di Elyssa Samsel e Kate Anderson (Between the Lines).

Il co-regista Stevie Wermers-Skelton ha parlato con entusiasmo del lavoro di doppiaggio.

Ci è piaciuto entrare in cabina di registrazione con questi incredibili attori che conoscono i loro personaggi dentro e fuori. Non vediamo l'ora di vedere i personaggi, goderci le loro interpretazioni e ascoltare le incredibili nuove canzoni scritte da Elyssa e Kate.

"Olaf's Frozen Adventure" celebra personaggi che hanno conquistato il pubblico in tutto il mondo quando Frozen - Il regno di ghiaccio è approdato sul grande schermo nel 2013. Con un incasso di oltre un miliardo e 200 milioni di dollari a livello mondiale, il film ha vinto due Oscar (miglior film d'animazione e migliore canzone originale con "Let It Go") e un Golden Globe (miglior film d'animazione).





Olaf (voce di Josh Gad) si riunisce con Sven in una allegra missione in "Olaf's Frozen Adventure", uno speciale 21 minuti da Walt Disney Animation Studios. È la prima stagione di festa da quando le porte si sono riaperte e Anna (voce di Kristen Bell) e Elsa (voce di Idina Menzel) ospitano una celebrazione per tutte il popolo di Arendelle. Quando i cittadini inaspettatamente arrivano in anticipo per godere dei festeggiamenti, le sorelle si rendono conto di non avere alcuna tradizione familiare da condividere con loro. Olaf decide così di passare al setaccio l'intero regno per portare a casa le migliori tradizioni e salvare questo primo Natale dei suoi amici.