Mission: Impossible 6, torna Michelle Monaghan

Di Federico Boni mercoledì 14 giugno 2017

Michelle Monaghan di nuovo moglie di Tom Cruise in Mission: Impossible 6.

Mission Impossible 6: nuove foto dal set con Henry Cavill Ethan Hunt tornerà in sala nell'estate del 2018 per una sesta "Missione Impossibile". Undici anni dopo Mission: Impossible III di J. J. Abrams, Michelle Monaghan è tornata sul set della celebre saga per girare il sesto capitolo. Ad annunciare l'evento il regista Christopher McQuarrie, su Instagram, con un bel primo piano della diva.

Michelle tornerà quindi ad indossare gli abiti di Julia Meade, moglie di Ethan Hunt poi mai più vista se non in un cameo non accreditato in Mission: Impossible - Protocollo fantasma di Brad Bird, nel 2011.

Al fianco di Tom Cruise, inevitabile mattatore, spazio anche a Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Henry Cavill e Angela Bassett, con un'uscita in sala datata 27 luglio 2018. Sconosciuto, ad oggi, il titolo ufficiale della pellicola.