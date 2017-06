X-Men: Dark Phoenix, Jessica Chastain villain?

Di Federico Boni mercoledì 14 giugno 2017

X-Men: Dark Phoenix prende vita.

Deadpool 2, New Mutants e X-Men: Dark Phoenix usciranno tra aprile e novembre 2018 Tripletta di uscite mutanti per la Fox, mentre slitta il nuovo Predator. Jessica Chastain è in trattative per indossare gli abiti del villain in X-Men: Dark Phoenix. Parola dell'Hollywood Reporter. Nell'attesa, la Fox è riuscita a chiudere le trattative per i ritorni sul set di Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy e Nicholas Hoult, i cui contratti erano scaduti dopo X-Men: Apocalyse.

Simon Kinberg, storico sceneggiatore della saga, farà il suo esordio alla regia, con Sophie Turner di nuovo nei panni di Jean Gray, aka Fenice, diventata talmente potente da costringere i mutanti a fermarla. Un po' quanto già visto nel 2006 con il tanto criticato X-Men: The Last Stand. Kinberg proverà a far dimenticare quel 3° capitolo, rimanendo fedele al fumetto anni '80 creato da Chris Claremont e John Byrne.

La Chastain, pochi giorni fa sposatasi in Italia ed ora contessa, potrebbe andare ad interpretare Lilandra, imperatrice di un impero alieno chiamato Shi'ar che prova a far sua Dark Phoenix, alimentando il conflitto con gli X-Men. A completare il cast Alexandra Shipp, Tye Sheridan e Kodi Smit-McPhee, con un via alle riprese imminente, in Canada. X-Men: Dark Phoenix uscirà il 2 novembre 2018

Fonte: HollywoodReporter