The Crooked Man, arriva un nuovo spin-off di The Conjuring

Di Federico Boni mercoledì 14 giugno 2017

L'Evocazione - The Conjuring sforna un altro spin-off. 'The Crooked Man'.

The Nun: iniziate le riprese dello spin-off di The Conjuring The Nun secondo spin-off della serie horror "L'Evocazione" debutta nei cinema per l'estate 2018. Dopo i due Annabelle e The Nun, ancora inedito, la New Line ha annunciato l'arrivo di un altro spin-off tratto dalla saga horror L'Evocazione - The Conjuring. Si tratta di 'The Crooked Man', personaggio visto in The Conjuring 2 ed interpretato da Javier Botet.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Mike Van Waes sceneggerà il film partendo da un soggetto dello stesso James Wan, creatore del franchise. The Crooked Man, letteralmente 'l'uomo deforme', nasce da una filastrocca inglese. Wan produrrà la pellicola insieme a Peter Safran.

In attesa di Annabelle: Creation, in sala l'11 agosto prossimo, l'Universo Conjuring proseguirà con The Nun, al cinema tra un anno, mentre The Crooked Man uscirà nel 2019. I due film de l'Evocazione e il primo spin-off di Annabelle hanno incassato 895 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un costo complessivo di 66,5 milioni.

Fonte: Comingsoon.net