Palle al Balzo, cast riunito per beneficenza - video

Di Federico Boni mercoledì 14 giugno 2017

Sequel 'benefico' per Dodgeball.

Palle al balzo 2: arriva il sequel di Dodgeball Non solo Zoolander 2 ma anche Dodgeball 2. Ben Stiller spolvera i cult del passato per l'imminente futuro 13 anni dopo Palle al Balzo, Ben Stiller, Vince Vaughn, Justin Long e Christine Taylor si sono ritrovati sul set con Rawson Marshall Thurber alla regia per girare un video per la piattaforma Omaze.

Un video pensato per fare beneficenza, raccogliendo soldi a favore della The Stiller Foundation, organizzazione che sostiene i bambini meno fortunati offrendo loro un'educazione che possa sviluppare il loro potenziale. A completare il cast del film originale, uscito nel 2004, Missi Pyle (Fran), Jamal Duff (Me'Shell) e Brandon Molale (Blazer).

Nel 2013 la 20th Century Fox commissionò una sceneggiatura di Dodgeball 2 a Clay Tarver, per poi abbandonare il progetto. Costato 20 milioni, il film originale ne incassò quasi 170 in tutto il mondo, 114,326,736 dei quali solo in America.

Fonte: Comingsoon.net