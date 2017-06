Bumblebee sarà un prequel dei Transformers ambientato negli anni '80

mercoledì 14 giugno 2017

Pochi Transformers nel primo spin-off ufficiale della saga. Bumblebee.

Bumblebee, Hailee Steinfeld per lo spin-off dei Transformers Hailee Steinfeld giovane meccanica in Bumblebee, spin-off dei Transformers. Secondo quanto riportato dall'ultimo numero di Empire, Bumblebee, primo spin-off ufficiale dei Transformers, sarà un prequel ambientato negli anni '80. La Paramount Pictures riporterà quindi in vita la vera 'golden age' dei robottoni Hasbro, tanto da poter immaginare Bumblebee nella carrozzeria del mitico maggiolino Volkswagen giallo, solo omaggiato nel primo capitolo firmato Michael Bay del 2006.

Ci saranno meno Autobots e Decepticons rispetto agli altri capitoli dei Transformers visti fino ad oggi al cinema, per uno spin-off orientato ad un pubblico giovane. Protagonista 'umana' Hailee Steinfeld, nei panni di una ragazzina meccanico. Travis Knight, candidato agli Oscar per Kubo della Laika, farà il suo esordio alla regia in un lungometraggio in live-action, con Christina Hodson (Shut In) allo script.

Bumblebee, quasi sempre visto negli 'abiti' di una Chevrolet Camaro fino ad oggi, comparirà anche in Transformers: The Last Knight, con Mark Wahlberg, Jerrod Carmichael, Isabela Moner, Josh Duhamel, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Santiago Cabrera, Liam Garrigan e Stanley Tucci protagonisti. Il film uscirà il 21 giugno 2017. Christina Hodson, Brian Holdner, Stephen Davis, Lorezo Di Bonaventura, Michael Bay e Steven Spielberg produrranno Bumblebee.

