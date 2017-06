Stasera in tv: "Il Presidio - Scena di un Crimine" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 15 giugno 2017

Rete 4 stasera propone "Il Presidio - Scena di un Crimine", film thriller del 1988, diretto da Peter Hyams e interpretato da Sean Connery, Mark Harmon e Meg Ryan.





Cast e personaggi

Sean Connery: colonnello Alan Caldwell

Mark Harmon: Jay Austin

Meg Ryan: Donna Caldwell

Jack Warden: serg. magg. Ross Maclure

Mark Blum: Arthur Peale

Dana Gladstone: col. Paul Lawrence

Jenette Goldstein: Patti Jean Lynch

Don Calfa: Howard Buckley

Curtis W. Sims: serg. Garfield

Michael Fosberg: cap. Gordon

Doppiatori italiani

Pino Locchi: colonnello Alan Caldwell

Roberto Chevalier: Jay Austin

Isabella Pasanisi: Donna Caldwell

Renato Mori: serg. magg. Ross Maclure

Cesare Barbetti: Arthur Peale

Francesco Vairano: col. Paul Lawrence

Loretta Stroppa: Patti Jean Lynch

Roberto Del Giudice: Howard Buckley

Sergio Matteucci: serg. Garfield

Vittorio De Angelis: cap. Gordon





La trama

L'ispettore di polizia Jay Austin (Mark Harmon) e il colonnello Caldwell (Sean Connery) della polizia militare fanno squadra per indagare sull'omicidio di una donna poliziotto nel Presidio di San Francisco. I due però non vanno d'accordo a causa di un vecchio caso che li ha visti su posizioni diverse e di Donna (meg Ryan), la figlia ribelle del colonnello che si innamora di Austin.





Curiosità



Originariamente il cast includeva Sir Sean Connery e Don Johnson, ma Johnson non riuscì a rispettare l'impegno a causa delle riprese della serie tv Miami Vice. Mark Harmon è una sostituzione dell'ultimo minuto.



"Il Presidio di San Francisco", ora una ex base militare, era originariamente chiamato "The Royal Fortress of Saint Francis" ed era anche conosciuto come "El Presidio Real de San Francisco". La struttura è ormai chiusa e esiste principalmente come parco della "Golden Gate National Recreation Area". "Il Presidio" si trova nella parte settentrionale della penisola di San Francisco in California.



Kevin Costner aveva firmato per svolgere il ruolo andato a Mark Harmon. Apparentemente è stato Costner ha lasciato il progetto con grande delusione di Sean Connery che avrebbe voluto lavorare di nuovo con lui dopo The Untouchables - Gli intoccabili (1987).



La ripresa della portaerei che entra nella baia di San Francisco all'inizio del film non era programmata. In quel momento l'intera troupe era sul campo per parate del Presidio, insieme a centinaia di soldati fuori servizio, a riprendere la scena di una sfilata. Quando il regista Peter Hyams vide che la flotta entrava in porto, smise di girare la sfilata per ottenere una ripresa delle navi che passavano. Nel montaggio finale del film, solo pochi secondi della sfilata sono mostrati all'inizio e il resto della ripresa di quel giorno è stata tagliata.



Il film stava per entrare in produzione nel 1986 i9nterpretato da Lee Marvin e Jeff Bridges, ma Marvin si ammalò e morì quello stesso anno. Gene Hackman venne avvicinato per sostituire Marvin, ma rifiutò. Quando anche Bridges lasciò il progetto, il film venne messo in stand-by.



Sean Connery e Peter Hyams avevano collaborato in precedenza per Atmosfera zero (1981). Questo film è stato la loro ultima collaborazione.



Il film fa parte di una manciata di titoli la cui trama è incentrata su un omicidio perpetrato in un ambiente militare. La lista comprende Basic (2003), Esecuzione di un eroe (1980), La figlia del generale (1999) e Storia di un soldato (1984).



Lo sceneggiatore Larry Ferguson stava per riscrivere il film, quando Paramount e il produttore Don Simpson hanno chiesto a Ferguson di riscrivere Beverly Hills Cop II (1987). A quel punto la sceneggiatura di questo film è stata messo in stand-by.



Il personaggio del marine veterano Leroy Jethro Gibbs di Mark Harmon nella successiva serie televisiva NCIS - Unità anticrimine ha alcune somiglianze con il personaggio di Jay Austin ex della polizia militare in questo film. Entrambi i personaggi sono ex ufficiali militari diventati detective della polizia.



Tony Scott era originariamente designato alla regia prima di essere sostituito da Peter Hyams.



Marlon Brando ha rifiutato il ruolo del sergente maggiore Ross Maclure.



Il titolo del film è un termine che si riferisce ad una base di guarnigione, avamposto militare o insediamento fortificato.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Bruce Broughton (Silverado, Piramide di paura, Scuola di mostri, Tombstone).

(Silverado, Piramide di paura, Scuola di mostri, Tombstone).

La colonna sonora include il brano "Hard Rockin'" di Bellamy Brothers.



TRACK LISTINGS

1. Main Title – Alternate

2. The Lincoln/Patti Jean

3. Car Chase

4. Sgt. Garfield/Follow Me

5. I’ll Call You/Tokarev Slug

6. Empty Bottle/Phone Booth

7. Chinatown Chase/The Car

8. Your FaulT

9. Donna & Jay – Revised

10. Tailing Spota – Revised No. 1

11. Waterhouse Fight

12. Impatient To Say Goodbye/End Credits

13. Main Title – Original Version

14. The Lincoln – Alternate

15. Donna & Jay

16. Tailing Spota – Revised No. 2

17. March “National Emblem” (Edwin Eugene Bailey)