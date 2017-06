Quasi Amici, il remake americano ha una data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 15 giugno 2017

Quasi Amici diventa remake a stelle e strisce.

Stasera in tv: 'Quasi amici - Intouchables' su Canale 5 Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora della comedy francese campione d'incassi con François Cluzet e Omar Sy Incassati 426,588,510 dollari in tutto il mondo, ma solo 10 negli Stati Uniti d'America, Quasi Amici è diventato remake hollywoodiano con Bryan Cranston e Kevin Hart protagonisti. La Weinstein Company ha annunciato nelle ultime ore la data d'uscita della pellicola, attesa in sala il 9 marzo del 2018.

Diretto da Neil Burger (Divergente, Limitless), il film ruoterà attorno alla stravagante amicizia tra Phillip Lacasse (Cranston), miliardario di Park Avenue rimasto paralizzato a causa di un incidente, e Dell, delinquente appena uscito di prigione alla ricerca di un nuovo inizio. Due mondi separati che si scontrano, dando vita ad un improbabile legame.

A completare il cast Nicole Kidman, Julianna Margulies e Aja Naomi King, con Jason Blumenthal, Todd Black e Harvey Weinstein produttori. In cabina di sceneggiatura Jon Hartmere. Quasi Amici è ad oggi il 2° maggior incasso worldwide di tutti i tempi per un film non in lingua inglese.

Fonte: Comingsoon.net