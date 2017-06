Film italiani, novità: Carlo Vanzina gira Caccia al tesoro, Fabio Gravina Un figlio a tutti i costi

Di Mr. Odo giovedì 15 giugno 2017

Sono iniziate le riprese di Caccia al tesoro, precedentemente conosciuto come La banda dei miracoli, e di Un figlio a tutti i costi.

Caccia al tesoro: sono iniziate da due settimane le riprese del nuovo film diretto Carlo Vanzina, precedentemente conosciuto come La banda dei miracoli. La commedia, scritta da Enrico e Carlo Vanzina, racconta la storia di Domenico Greco (Vincenzo Salemme), sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta (Serena Rossi), vedova di suo fratello, che ha un figlio di nove anni malato di cuore. L’unico modo per salvarlo sarebbe operarlo in America, ma l’operazione costa 160 mila euro. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo. E San Gennaro risponde… dando loro il via libera per “prendersi” uno dei gioielli della sua Mitra custodita insieme al famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà sono le parole di un parcheggiatore che rimbombano nella navata, e che Domenico e Rosetta scambiano per quelle di San Gennaro. Insieme a Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri), parte una “Caccia al Tesoro” che li porterà da Napoli, a Torino, fino a Cannes in Costa Azzurra.

Un figlio a tutti i costi: sono iniziate le riprese della nuova commedia corale, prodotta dalla 35mm srl, diretta, sceneggiata, e interpretata da Fabio Gravina, con la partecipazione del produttore esecutivo e co-sceneggiatore Salvatore Scarico, ai quali si aggiungono Roberta Garzia, Maurizio Mattioli, Ivano Marescotti, Stefano Masciarelli, Emanuela Tittocchia, Gianni Ciardo, Beppe Convertini, Gino Cogliandro, Paola Riolo. Il film, che può contare sulla colonna sonora di Gigi D'Alessio, è ambientato a Roma, ma girato a Lariano. L'uscita è prevista nell'inverno 2018. La trama:

Una coppia si trova alle prese con il desiderio di un figlio che non arriva perché lui, troppo stressato per concepire, si trova a fare i conti con la caparbietà della moglie. Quando lui, sfinito e ormai ridotto a sostare sul pianerottolo per trovare un po’ di pace, rinuncia e propone l’adozione, lei ha pronta subito l’alternativa. Sarà un altro uomo a darle il figlio tanto desiderato: si concederà solo per poche ore ad un sedicente professionista per realizzare il suo sogno in modo naturale.

Nuovo film Carlo Verdone: il 17 luglio inizieranno le riprese del nuovo film dell'attore e regista romano con protagonista femminile Ilenia Pastorelli. La commedia, girata per 8 settimane a Roma, sarà prodotta dalla Filmauro e distribuita nel 2018 dalla Universal Pictures International Italy. (fonte Askanews)