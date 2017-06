Al cinema dal 15 giugno: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro venerdì 16 giugno 2017

Arrivano in sala "Aspettando il re" con Tom Hanks, il dramma in costume "Lady Macbeth" e i thriller "Una doppia verità" con Keanu Reeves e "Nerve" con Emma Roberts.

- Aspettando il re (USA / Germania / Gran Bretagna / Francia 2017 - Drammatico - Durata 98 minuti) di Tom Tykwer con Tom Hanks, Sarita Choudhury, Tom Skerritt, Tracey Fairaway, Jay Abdo, Jane Perry. Trama: Alan Clay è un uomo d’affari in crisi che per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il Re l'affare del secolo. Inizialmente disorientato da usanze locali incomprensibili ed estenuato dall’attesa del Re che tarda a riceverlo, Alan cerca di portare avanti il suo progetto con l’aiuto di un bizzarro tassista e di una bravissima dottoressa di cui si innamora. Mano a mano che l'amicizia tra i tre si rafforza, le barriere culturali crollano e Alan comincia perfino a immaginare di ricominciare tutto da capo lì, dove tradizione e modernità si fondano in modo misterioso e affascinante. TRAILER ITALIANO

- Nerve (USA 2017 - Thriller - Durata 96 minuti) di Henry Joost e Ariel Shulman con Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade, Miles Heizer, Juliette Lewis. Trama: alcuni temerari dilettanti gareggiano per le strade di New Yok in un social game on line che sfrutta le informazioni personali presenti in rete, al fine di individuare i sogni più folli e le paure più recondite di ogni giocatore. TRAILER ITALIANO

- Una doppia verità (USA 2017 - Drammatico - Durata 93 minuti) di Courtney Hunt con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso, Jim Belushi. Trama: Un ragazzo adolescente uccide il padre violento. Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensore Richard Ramsey, che ha promesso alla madre di scagionare suo figlio. Dopo l’omicidio il giovane decide di trincerarsi in un silenzio ostinato, non rispondendo ad alcuna domanda, dopo aver detto in prima battuta “andava fatto tanto tempo fa”. Un’apparente ammissione di colpa che non convince però Ramsey, intenzionato a portare alla luce la verità a qualunque costo. TRAILER ITALIANO

- Lady Macbeth (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 89 minuti) di William Oldroyd con Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank. Trama: Nell’Inghilterra del 1865 la diciassettenne Katherine è costretta a un matrimonio senza amore con un uomo più grande. Soffocata dalle rigide norme sociali dell’epoca, inizia una relazione clandestina con un giovane stalliere alle dipendenze del marito, ma l’ossessione amorosa la spingerà in una spirale di violenza dalle conseguenze sconvolgenti. TRAILER ITALIANO

- Parigi può attendere (USA 2017 - Commedia - Durata 92 minuti) di Eleanor Coppola con Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet. Trama: Ann è a un punto di svolta nella sua vita. E’ sposata da tanti anni con un produttore cinematografico che pensa solo al successo e che la trascura. Improvvisamente, a seguito di una serie di eventi inaspettati, si ritrova a fare un viaggio in macchina da Cannes a Parigi, assieme a un socio in affari del marito. Quello che doveva essere un banale tragitto di sette ore si trasforma in un viaggio alla scoperta di se stessa, grazie anche agli scorci pittoreschi, al buon cibo, all’ottimo vino, tanto humour, alcune perle di saggezza e molto, molto altro ancora. TRAILER ITALIANO

- Il crimine non va in pensione (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Fabio Fulco con Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Gianfranco D'Angelo, Fabio Fulco, Franco Nero, Orso Maria Guerrini, Maurizio Mattioli. Trama: un gruppetto di ospiti di un centro anziani per aiutare un'amica in gravi difficoltà economiche decidono di rapinare il Bingo supportati da un'infermiere del centro anziani, purtroppo qualcosa va storto e tutto all'apparenza sembra perduto, ma sarà così? TRAILER UFFICIALE

- Io Danzerò (Francia 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 108 minuti) di Stéphanie Di Giusto con Soko, Gaspard Ulliel, Melanie Thierry, Lily-Rose Depp, François Damiens, Louis Garrel, William Houston, David Bowles. Trama: Toulouse-Lautrec, Rodin e i fratelli Lumiére la ammiravano devotamente. La regista rivelazione Stephanie Di Giusto riscopre Loie Fuller, grande protagonista della meravigliosa Parigi dei primi del Novecento. Coperta da metri di seta, circondata di luci elettriche e colori. Loie reinventava il suo corpo a ogni esibizione, sorprendendo il pubblico con la sua ipnotica e celebre "serpentine dance". Divenuta presto il simbolo di una generazione. avrebbe fatto di tutto per perfezionare la sua arte, incurante anche della sua salute. Ma l'incontro con lsadora Duncan avrebbe cambiato presto tutte le carte in tavola. TRAILER ITALIANO

- Corniche Kennedy (Francia 2017 - Drammatico - Durata 94 minuti) di Dominique Cabrera con Lola Creton, Kamel Kadri, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri, Cyril Brunet, Hamza Baggour, Mama Bouras, Alain Demaria. Trama: Le avventure di un gruppo di ragazzi che passano l'estate nei pressi di Marsiglia saltando in acqua dalla Corniche Kennedy, una strada che costeggia il mare. Una poliziotta con l'incarico di supervisionare quella parte di costa li osserva con il binocolo. I ragazzi continuano a sfidare la legge e presto le cose iniziano ad andare storte. TRAILER ITALIANO

- Chirurgo ribelle (Svezia 2017 - Documentario - Durata 51 minuti) Un film di Erik Gandini. Trama: Il chirurgo svedese Erik Erichsen, dopo aver prestato servizio per trent'anni in un ospedale in patria, stanco della burocrazia ha deciso di trasferirsi in un posto dove può fare più tranquillamente ciò che davvero ama: operare. In Etiopia, dove ci sono solo tre medici ogni centomila abitanti, il dottor Erichsen e sua moglie Sennait lavorano in un piccolo ospedale da campo ad Aira. Le risorse sono estremamente limitate, tanto che è costretto a eseguire gli interventi chirurgici utilizzando ciò che ha a portata di mano, come un trapano elettrico a basso costo acquistato al supermercato locale, fascette, raggi di biciclette e altri materiali vari; ma il dottor Erichsen riesce sempre a cavarsela. [Al cinema dal 12 giugno] TRAILER ITALIANO