Borderlands e Duke Nukem: aggiornamenti sui film dall'E3

Di Pietro Ferraro venerdì 16 giugno 2017

Gearbox Software aggiorna sul film "Borderlands" e annuncia nuovi piani per un film di "Duke Nukem".

Gearbox Software ha fornito un update sul film Borderlands e ha annunciato piani per realizzare un film sul videogame Duke Nukem.

Borderlands, il videogioco sbarca al cinema - trovato lo sceneggiatore Prepariamoci ad un 'Mad Max nello spazio'. Arriva Borderlands.

Borderlands è stato annunciato più di un anno fa, ma da allora non ci sono stati sviluppi e molti si sono chiesti se il film sarebbe finito nel consueto limbo dello "sviluppo infernale" per dirla all'americana. Il CEO di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha parlato durante l'E3 dove ha fornito un aggiornamento sull'adattamento di Borderlands.

Stiamo sviluppando la sceneggiatura e la strategia che stiamo seguendo è ovviamente muoverci nell'universo di Borderlands, ma piuttosto che raccontare le storie narrate nel gioco, vogliamo creare nuove storie in modo che i film avranno il proprio canone cinematografico.

Pitchford ha proseguito paragonando il nuovo progetto con l'Universo Cinematografico Marvel.

Utilizziamo tutti i personaggi e gli scenari, è simile a quello che sta facendo la Marvel. Puoi trovare parti della trama di un film in un fumetto, ma ci sono molti personaggi, temi, ma di fatto la maggior parte delle situazioni sono rappresentate.

Oltre al film di Borderlands, Pitchford ha anche annunciato che Gearbox Software si sta avvicinando ad un accordo con un grande studio di Hollywood per produrre un adattamento sul grande schermo del videogame Duke Nukem. Anche se le trattative sono top-secret Pitchford ha voluto condividere la sua eccitazione per il progetto.

Stiamo lavorando a Duke Nukem! Non posso ancora parlarne ma è qualcosa di pazzesco, ci sono stati molti studi cinematografici che sono venuti da noi. Stiamo mettendo insieme un accordo con un grande studio cinematografico. Detto tra noi ve lo sto dicendo in via ufficiosa. Sono le persone giuste per realizzare un film di Duke Nukem e vedremo cosa succede. È incredibile e credo che sia qualcosa di molto probabile.

Hollywood ha provato per diversi anni a realizzare un adattamento cinematografico di Duke Nukem. Pitchford è molto entusiasta, ma niente di ufficiale è stato annunciato riguardo al film. Lo sviluppo di Duke Nukem è iniziato negli anni '90 e apparentemente stava per iniziare la produzione nel 2009 quando Gearbox Software ha acquisito il franchise del videogioco.

Oltre a Duke Nukem e Borderlands, in questo momento ci sono diversi film tratti da videogiochi in varie fasi di sviluppo. È stato recentemente annunciato che Resident Evil fruirà di un reboot come accaduto per Tomb Raider. Dwayne "The Rock" Johnson sta attualmente girando un adattamento per il grande schermo del famoso videogioco arcade Rampage mentre il Jordan Vogt-Roberts di Kong: Skull Island sta attualmente preparando il live-action di Metal Gear Solid.