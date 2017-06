Cattivissimo Me 3: recensione in anteprima

Di Antonio Maria Abate lunedì 26 giugno 2017

Gru scopre di avere un fratello gemello. In Cattivissimo Me 3 appaiono i primi segni di cedimento, che Meledandri e soci riescono però a mascherare con un buon ritmo, i redivivi minions, e la solita ironia. Resta da capire quanto succo ci sia ancora per tenere in vita la saga con un quarto capitolo, in qualche modo già confermato

Gru ha messo la testa a posto: è sposato e non fa più il Cattivissimo, dato che egli stesso oramai figura tra le file di quell’Anti-Villain League (AVL) che fino al precedente episodio gli aveva dato una caccia serrata. Insomma, ora è lui che insegue i cattivi. Cattivi come Balthazar Bratt, uno che negli anni ’80 sembrava dovesse spaccare il mondo grazie ad una serie TV che lo vedeva protagonista, salvo poi irrompere l’età dello sviluppo, i primi peli in faccia, l’acne, ed il sogno è svanito. Balthazar a quel decennio però c’è rimasto, anche se «interpretare il mio personaggio nella realtà è pure più divertente», dice il nostro. Pieno a tappo di gadget che fanno il verso a quel periodo, proprio nelle battute iniziali il nostalgico villain di questo terzo episodio ruba un grosso diamante; tocca a Gru rimediare ad un primo fallimento, per cui si è lasciato scappare il ladro.

Un'operazione come quella relativa a Cattivissimo Me 3 non è facile; delicata, per forza di cose ancora meno percorribile rispetto al prequel; e sarà sempre peggio qualora decidessero, com'è probabile dato il finale, di procedere a oltranza. Eppure il team di Chris Meledandri riesce a limitare i danni, acciuffando il progetto per i capelli. Questa terza iterazione è sempre coloratissima, giocosa, non avara di quei simpatici siparietti che in fondo l'hanno resa celebre. E qui s'impone la prima vera rivelazione, anche se in fin dei conti tale non è: i Minions vanno lasciati dove sono. Mi spiego meglio.

Si è visto con lo spin-off che questi simpatici personaggi, che volente o nolente hanno un po’ fatto la fortuna di questa saga: se posti al centro dell’attenzione per un tempo prolungato, non ce la fanno. Due anni addietro dovettero escogitare l’impossibile pur di tenere in piedi Minions (il film), e la difficoltà nel riuscirci fu palese, non per niente quell’esperimento va considerato fallito, una strada che è bene non percorrere, salvo non uscirsene fuori con la trovata del decennio. La conferma a quanto emerse a suo tempo l’abbiamo adesso: da comprimari i minions rischiano effettivamente di essere irresistibili, non costretti a far sorridere per un’ora e mezza filata. Perché, quando ci sono, devono far ridere, devono prodursi in almeno uno sketch divertente, demenziale o che so io. In Cattivissimo Me 3 viene loro praticamente assegnata una trama parallela, dopo aver abbandonato Gru nelle primissime battute. Ed è una mossa che paga, senza dubbio.

Altra scelta felice, per così dire, sta nell’introduzione di Dru, il fratello gemello di Gru; a rivelarglielo è la madre, la quale, riluttante e con le spalle al muro, ammette che sì, è vero, Gru non nacque solo. Dru è diventato ricchissimo allevando maiali; vive infatti in una vera e propria mansion principesca, ha una collezione di auto di lusso come nemmeno certi emiri, ed ha una folta chioma tinteggiata di biondo. Quello che gli manca è il coraggio, lo spirito d’avventura, quella foga che invece Gru ha sempre manifestato senza remore. A questo punto viene da domandarsi… e il villain?

Balthasar si divide la scena con l’altro nuovo innesto, anche lui, il cattivo, richiamato a spizzichi e bocconi, giusto il tempo di inserire qualche iconico brano anni ’80 e pagare dazio, se vogliamo, a questa corrente nostalgica che ad Hollywood ha preso piede da qualche tempo a questa parte con l’avvicendarsi di registi e autori che in quel periodo c’hanno fatto l’adolescenza. Il resto è una giostra avventurosa sopra la media rispetto ad altri film d’animazione, anche tra le nuove proprietà intellettuali, se non altro perché non si limita a buttarla in caciara nella parte centrale, a conti fatti più strutturata rispetto, per dirne alcuni più recenti, a film d’animazione come Pets, Hotel Transylvania 2 o Angry Birds. Il resto è lavoro di bilancino, tra sentimento e slapstick, elementi insomma viscerali che vengono qui immancabilmente riproposti e contestualizzati alla nuova avventura.

Un'avventura che chiaramente non brilla come fosse qualcosa d'inedito o anche solo elaborato, dato che non è quello il punto; si opta per quei due elementi menzionati nel capoverso precedente, investendo poi su quanto costruito in passato sia in relazione al personaggio di Gru, che da «non-cattivo», va detto, è tutt'un'altra cosa (non in positivo), che alle maldestre creature gialle, la cui parlata genera ancora la stessa ilarità di sempre. Quanto al rapporto, a suo modo centrale, tra Gru e Dru, è un modo per tornare al leitmotiv del primo film, rispetto al quale, senza quasi che ce n'accorgiamo, viene ribaltata la premessa narrativa: nel primo scopriamo infatti che Gru è diventato ciò che è per dimostrare alla madre di valere qualcosa. Capite bene che l'ingresso di un gemello che ha fatto i big money coi maiali è se non altro un modo per giocare con quell'input lì, approntando un'ironia nemmeno troppo sottile.

Le perplessità a questo punto sorgono in capo alla tenuta della saga, già a ‘sto giro messa a dura prova, malgrado tutto. Come già accennato, un quarto capitolo molto probabilmente si farà, ma resta da capire fino a che punto sia possibile contenere l’inevitabile diluizione che Cattivissimo Me mostra già dal secondo film, sebbene fino a lì s'intraveda. Vero è pure che il tipo di comicità su cui fa leva, unito al target verso il quale si rivolge, potrebbero fare la differenza; per dire, l’anteprima stampa milanese è stata in lingua originale con sottotitoli, eppure buona parte dei bambini in età prescolare si sono comunque divertiti. Per quanto si possa storcere il naso, a certe condizioni è questo il feedback che finisce col contare di più.

Voto di Antonio 6

Cattivissimo Me 3 (Despicable Me 3, USA, 2017) di Pierre Coffin e Kyle Balda, Eric Guillon. Con Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Max Giusti, Arisa, Paolo Ruffini, Elsie Fisher, Dana Gaier, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Michael Beattie e Andy Nyman. Nelle nostre sale da giovedì 24 agosto 2017.