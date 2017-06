Justice League, Danny Elfman comporrà la colonna sonora

Di Federico Boni venerdì 16 giugno 2017

Danny Elfman musicherà la Justice League.

Justice League, ci sarà anche Robin Wright Ci saranno anche le amazzoni Robin Wright e Connie Nielsen nella Justice League. Danny Elfman, storico collaboratore di Tim Burton, comporrà le musiche per la Justice League. Per Elfman, 4 volte candidato agli Oscar ma mai tornato a casa con una statuetta, significherà riabbracciare il mondo cinecomics dopo aver musicato i primi due Batman, Dick Tracy, Hulk di Ang Lee, Men in Black I, II e III, i primi due Spider-Man di Sam Raimi, Hellboy: The Golden Army e soprattutto Avengers: Age of Ultron.

Grazie alla Justice League Elfman ritroverà quindi Joss Whedon, incaricato dalla Warner di dirigere le riprese aggiuntive del film dopo l'abbandono per motivi familiari di Zack Snyder. Il compositore prenderà il posto di Junkie XL, inizialmente incaricato di musicare la pellicola ed ora impegnato con il nuovo Tomb Raider.

In sala il 16 novembre prossimo, Justice League vedrà sul set Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher e Ciarán Hinds, con Superman, Batman e Wonder Woman che reclutano Flash, Aquaman e Cyborg per fronteggiare la minaccia di Steppenwolf, lo zio di Darkseid, e del suo esercito di Parademoni.