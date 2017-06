Transformers, il 2° spin-off ambientato nell'antica Roma?

Di Federico Boni venerdì 16 giugno 2017

Uno spin-off dei Transformers ambientato nell'antica Roma. La folle idea Paramount.

Bumblebee sarà un prequel dei Transformers ambientato negli anni '80 Prequel anni '80 per Bumblebee, primo spin-off dei Transformers. In attesa di Bumblebee, in uscita tra un anno e ambientato negli anni '80, l'Universo Transformers continua ad espandersi con un secondo spin-off che potrebbe sbarcare in Italia. Anzi, più precisamente ai tempi dell'antica Roma.

D'altronde, è risaputo, Autobot e Decepticon da secoli vivono nel nostro Pianeta, tanto dall'aver incrociato persino i tempi di re Artù, e allora perché non osare trasportando i robottoni Hasbro tra i Gladiatori capitolini all'ombra del Colosseo?

Scelta suggestiva tanto azzardata, al momento tutt'altro che confermata ma neanche smentita dalla Paramount, che ha incaricato uno squadroni di sceneggiatori di moltiplicare sequel, prequel e spin-off. Il totale raggiunto, ad oggi, sarebbe impressionante: 14 idee da tramutare in 14 pellicole, con una di queste pronta ad incrociare gli imperatori romani. Nell'attesa Transformers - L'ultimo cavaliere, 5° capitolo ufficiale del franchise ancora una volta diretto da Michael Bay, uscirà in sala il 22 giugno.

Fonte: ScreenRant