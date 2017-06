Stasera in tv: "Piedone a Hong Kong" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 17 giugno 2017

Rai 3 stasera propone "Piedone a Hong Kong", commedia d'azione del 1975 diretta da Steno e interpretata da Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale e Renato Scarpa.





Cast e personaggi

Bud Spencer: commissario Rizzo

Al Lettieri: Frank Barella

Enzo Cannavale: brigadiere Caputo

Renato Scarpa: commissario Morabito

Robert Webber: Sam Accardo

Roberta Paladini: La zingara

Nancy Sit: Makiko

Day Golo: Yoko, il bambino giapponese

Francesco De Rosa: Mimì

Dominic Barto: Tom Ferramenti

Jho Jhenkins: Joe, il militare americano

Roberto Dell'Acqua: marinaio americano

Claudio Ruffini: marinaio americano

Enzo Maggio: Gennarino

Ester Carloni: Assunta

Osiride Pevarello: bruscolinaro di Napoli

Lino Puglisi: il commissario portoghese a Macao

Permsak Juhsai, Komchaui Juhsai e Prachapol Juhsai: i tre gemelli thailandesi trafficanti droga

Doppiatori italiani

Arturo Dominici: Frank Barella

Luciano De Ambrosis: Sam Accardo

Antonio Guidi: il commissario portoghese a Macao

Roberto Chevalier: i tre gemelli thailandesi trafficanti droga





La trama

A Napoli il commissario Rizzo (Bud Spencer) si ritrova per le mani un potente boss della droga morto e un sospetto di omicidio a suo carico. L’accusa di omicidio non fermerà di certo Rizzo che comincerà ad indagare partendo da un mafioso arrivato da poco in città, tale Frank Barella (Al Lettieri), che gli fornirà importanti indizi che lo porteranno ad ipotizzare la presenza di una talpa nella polizia che in qualche modo faciliterebbe il traffico di stupefacenti in città. Per smascherare il poliziotto corrotto è necessario un viaggio ad Hong Kong, dove con l’aiuto del fidato brigadiere Caputo (Enzo Cannavale) e di un ragazzino del posto Rizzo arriverà a suon di scazzottate fino alla cima dell’organizzazione malavitosa, scoprendo non solo chi è la talpa, ma anche che Barella non è chi dice di essere.





Il nostro commento

Secondo film della tetralogia tra comedy e poliziottesco dedicata al verace commissario Rizzo alias Piedone. Alla regia torna il veterano Steno che scrive la sceneggiatura di questa prima trasferta internazionale dell’amatissimo personaggio di Bud Spencer insieme a Lucio De Caro, che tra i suoi crediti vede la sceneggiatura del poliziesco "La legge violenta della squadra anticrimine" di Stevio Massi.

Piedone a Hong Kong punta tutto sulla simpatia e il carisma da burbero dal cuore d'oro di Spencer e miscela con dovizia molti degli elementi che hanno fatto la fortuna della coppia Spencer/Hill, come scazzottate e location esotiche a cui si aggiunge una spalla di lusso come Enzo Cannavale, caratterista di razza, che rappresenta un escamotage che verrà riproposto anche nella serie di commedie con Milian in cui ritroveremo Cannavale e l’indispensabile apporto di Bombolo.





Curiosità



Il film è preceduto da Piedone lo sbirro (1973) e seguito da Piedone l'africano (1978) e Piedone d'Egitto (1980)



A differenza del precedente Piedone lo sbirro, Bud Spencer qui (ed anche negli altri due film successivi) non viene doppiato da Glauco Onorato ma recita con la sua voce, che del resto meglio identifica le sue origini napoletane, tipiche anche del personaggio che interpreta.



Francesco De Rosa qui interpreta un napoletano che ha preferito fare il ladro a Bangkok piuttosto che a Napoli: personaggio che avrà modo di riproporre nel film Banzai con Paolo Villaggio.



Al Lettieri morì a seguito di infarto a soli 47 anni proprio nel 1975, dopo aver girato questo film: l'anno seguente uscirono postume le sue ultime due pellicole, anch'esse italiane: Vai gorilla di Tonino Valerii e Bordella di Pupi Avati.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Guido e Maurizio De Angelis (noti anche come "Oliver Onions") che musicheranno anche il successivo Piedone L'africano.



TRACK LISTINGS

1. Flat foot cop (Titoli)

2. Appostamento

3. Al ristorante

4. Morto di giornata

5. Night club

6. Piedone a Hong Kong (Bangkok International Airport)

7. Silkin street (Piedone a Bangkok)

8. Mimì "Mani d'oro"

9. Antichi templi

10. I metodi di Piedone

11. Piedone a Hong Kong (Piedone indaga)

12. L'indagine continua

13. Silkin street (Hong Kong)

14. Silkin street (Inseguimento)

15. Manhunt

16. Mafia cinese

17. Fiori di loto e proiettili di piombo

18. Flat foot cop (Ripresa)

19. Manhunt (II)

20. Silkin street (Criminali a Hong Kong)

21. Inseguimento

22. Attesa

23. Flat foot cop (Piedone ritorna a Napoli)

24. Flat foot cop (Finale)

25. Piedone a Hong Kong (singolo lato A)

26. The taste of love (singolo lato B)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.